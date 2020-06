Odontólogos: Costos del protocolo de bioseguridad y respuestas de obras sociales

Desde el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos brindaron detalles sobre la implementación del protocolo de bioseguridad que tienen que utilizar ante posibles casos de coronavirus. Este se basa en elementos extras de cuidado personal y sobre el distanciamiento entre cada paciente. El presidente de la institución, Ricardo García, explicó aque ". Es por ello que ronda entre los 1.500 pesos y los 2.500 pesos". Además señaló que mucha sobras sociales no cubren los costos."Nuestra profesión fue calificada como la de principal riesgo de contagio, ya que nuestro lugar de intervención es la boca del paciente, donde está la saliva y se aloja el virus, y estamos muy cerca del paciente", comentó el presidente del Colegio de Odontólogos de la provincia, Ricardo García aEn lo últimos días surgieron muchas consultas en relación al costo de kits de seguridad que deben utilizar los odontólogos, en este sentido señaló que "se generó una controversia en torno a eso, las autoridades sanitarias provinciales y nacionales indicaron cuales son aquellas situaciones que deben utilizarse los elementos de cuidado personal".Y continuó: "los odontólogos demos utilizar siempre elementos de protección, desde que comenzó la pandemia, t"."A eso le llamamos protocolo de bioseguridad, cuando estamos frente a un caso sospecho de coronavirus, o con síntomas respiratorios debemos utilizar estos elementos extras", explicó.En este sentido señaló que "hay una gran incertidumbre en cuanto a los pacientes asintomáticos si transmiten el virus o no. Es por ello que muchos odontólogos decidieron tratar a todos los pacientes como potenciales portadores del virus, entonces ahí es donde se aplica el protocolo de bioseguridad"."Se hizo un cálculo, en pesos, sobre el costo del protocolo de bioseguridad que incluye el valor de los elementos de protección descartables, como la implicancia económica que tiene en el odontólogo al tener menos pacientes. Por ello".En relación al costo del protocolo de bioseguridad y si la obra social lo contempla, García, explicó que hay diversas situaciones dependiendo cada sistema prestacional. Algunas obras sociales se negaron rotundamente a abonar el costo y otras en cambio lo aceptaron es por ello, que él afirma que "es insostenible continuar brindando servicios odontológicos mediante el actual sistema de obras sociales, como sucedía antes de la pandemia. Con las obras sociales tenemos problemas con el pago de aranceles y los plazos de pago".Teniendo en cuenta la obra social Iosper, "en el convenio que tienen firmado con las entidades odontológicas, no está estipulado el cobro de ningún arancel extra y no contempla el pago de bioseguridad", culminó.