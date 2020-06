Profesores de Educación Física reclamaron la rehabilitación de las actividades

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

A modo de reclamo, trabajadores dedicados al deporte, profesores, alumnos y deportistas se reunieron en la plaza Urquiza de Concordia para marchar como forma de reclamo para la rehabilitación de sus actividades laborales.



La concentración comenzó en la plaza, fue por calle Urquiza hasta 1° de Mayo, dobló y continuó hasta Pellegrini, para luego desembocar en la peatonal del Bicentenario.



Sobre el tema, Neri Rodríguez, profesor de Educación Física, explicó a Diario Río Uruguay que "nosotros entendemos a quienes nos gobiernas, pero queremos hacerles saber que ya vamos casi 100 días sin trabajar y la situación pasó a ser insostenible".



Rodríguez destacó que "nos duele mucho saber que somos parte del 15% de las actividades que están sin habilitar y que por un solo caso en Concordia se frene todo", subrayando que hasta el momento "todo sigue normal, menos nosotros". Esto último, según las palabras del entrevistado, "nos dolió un montón y nos incentivó a manifestarnos, incluso con mucha más gente esta vez".



Por otro lado, Javier Casafus, en representación a los trabajadores de canchas de fútbol 5, explicó que "no se está entendiendo que la parte de la actividad física está vinculada directamente con la salud y que a nosotros nos dejen para lo último nos está rompiendo", motivo por el que "cada vez más gente, tanto propietarios, profes y alumnos están entendiendo cómo es la situación y sumándose a la causa".



Asimismo, agregó que "nosotros tenemos que llevar un mensaje a la familia, hay gente a la que tenemos que darles una respuesta" y remarcó que "cada vez que presentamos algo o hemos tenido una reunión, no hemos obtenido ninguna respuesta, por lo que no sabemos hacia donde ir y estamos desesperados" lo que "es lamentable".