Paciente recuperada de coronavirus contó su experiencia

Días atrás, el hospital Santa Rosa anunciaba la buena noticia del primer alta para un caso de coronavirus en Chajarí. Se trata de Leticia Piana, una joven que reside en esa ciudad y que, tras varios días de aislamiento, y con la atención correspondiente, superó la enfermedad.Su testimonio sin lugar a dudas es de gran importancia para toda una sociedad plagada de incertidumbre ante lo desconocido. Es oportuno destacar que se trata del segundo caso en Chajarí, quien se contagió mediante el contacto con el primer caso positivo.Piana manifestó aque. Al comienzo de la enfermedad, yo me levanté un día, y con los síntomas típicos de una gripe. No tuve tos ni estornudos. Tampoco resfrío.", explicó."Cuando comenzaron esos síntomas me asusté un poco, porque no soy una persona que se enferme fácilmente", relató la joven. A su vez, expresó que "lo primero que hice fue concurrir al hospital. Allí me tomaron todos los datos y me indicaron que esté aislada durante tres días en mi casa. Luego, al haber dado positivo Juan (su contacto estrecho), me dijeron que debía estar en el hospital.Luego referenció que durante el aislamiento en su casa, desde el hospital "me llamaban todos los días. Me súper controlaban".En otro tramo, y al hacer mención al hisopado que finalmente confirmó la enfermedad, explicó que "a los cuatro días de haber sentido los síntomas, me hicieron el primer hisopado.Piana señaló que "desde el día del diagnóstico, estuve aislada en el hospital, hasta el pasado jueves, en que me dieron el alta. Fueron en total once días".sostuvo.También dijo que "con mis familiares me comunicaba virtualmente, haciendo videollamadas varias veces al día."Por lo que se ve en las redes sociales y en la televisión, yo diría que es más un problema psicológico respecto de lo que pasé yo", puntualizó. Asimismo manifestó que "se lee de todo en las redes sociales, y por eso la psicóloga que me atendía en el hospital me recomendaba que no lea nada de eso".La joven dada de alta expresó su agradecimiento "a todo el personal del hospital, porque la atención y el cuidado que tuvieron fueron excelentes. Como personas, tuvieron mucha calidez. En algunos momentos yo estaba un poco nerviosa, pero ellos llegaban a controlarme y siempre me hacía una broma y lograban hacerme reír"."Antes, al igual que todos, veía a la enfermedad como algo lejano y pensaba que nunca me tocaría", puntualizó. Al tiempo, dijo que "ahora estoy más tranquila, y sigo con todos los cuidados que antes tenía".