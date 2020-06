Maestra entregó diplomas a sus alumnos por buen comportamiento y compromiso

Daniela Delizzotti es docente de 4to grado del turno mañana de la escuela Bernardino Rivadavia. El martes visitó a sus alumnos y les entregó un diploma por el buen compartamiento y el compromiso. Además les llevó fotocopias con ejercicios para poder continuar desarrollando las actividades en cada hogar ., algunos se largaban a llorar. Por mi parte me emocione mucho. Desde que empezó este tema del aislamiento, tenía la idea en la cabeza, quería ver a mis chicos porque los extrañaba, entonces ayer lo pude lograr", comentó la maestra aDaniela tiene un vínculo muy fuerte con los pequeños, ya que el año pasado fue su maestra de tercer grado, es por ello que "es más llevadera la situación porque ya nos conocemos. Los docentes que no conocían su grupo es más complejo porque tuvieron muy poco tiempo de clases", mencionó.En la visita que realizó la maestra, además de los diplomas les entregó a cada chico "un folio con 25 fotocopias para ser trabajadas durante este mes y el próximo. La idea fue porque muchas familias no tienen como imprimir el material. En este momento estamos trabajando vía whatsapp con todos los padres, pero sé que se les complica conseguir los apuntes", remarcó.Cuando se estableció las clases virtuales, desde la institución educativa "nos solicitaron que hiciéramos un grupo de whatsapp con los papás para poder trabajar. En toda la escuela hay muy pocos chicos que están incomunicados, tratamos de llegar y llevarles las actividades".En relación a cómo se organiza Daniela con la diagramación de actividades curriculares, explicó que "a principio de año hicimos una planificación anual y trimestral, y en base a eso trabajamos estos meses. Al igual que todos los años, presentamos las actividades y la directora las aprueba"."Al principio se mandaban muchas actividades,Por eso ahora vamos trabajando a medida que observamos que los chicos van respondiendo".Sobre la metodología para evaluar a los pequeños, la seño Dani contó que "en la institución estamos trabajando en un informe para enviarle a los padres con los indicadores de, y se tienen en cuenta si los chicos realizaron las actividades, si pudieron resolverlas correctamente, etc. Tomar una evaluación formal es muy complejo porque no sabemos si los chicos las realizaron solos o con ayuda.