"Nunca prendimos fuego", dijo dueña de uno de los campos en islas entrerrianas

Política Avanzarán con la denuncia penal contra los incendiarios en las islas del Delta

"Nos han nombrado por todos lados, pero el incendio no empezó en nuestro campo. Nunca prendimos fuego en las islas", afirmó Claudia Maceratesi, presidenta de la comuna de Aldao y propietaria de uno de los campos en las islas entrerrianas.La mujer s familiar directa de Hipólito, Juan y José Luis Maceratesi, quienes figuran como propietarios de los terrenos en Entre Ríos donde desde hace meses se producen incendios o quemas de pastizales que afectan a Rosario y otras localidades santafesinas.En declaraciones al programa "Todos en La 8", Claudia Maceratesi remarcó: "Hace tres semanas, un puestero que hay allí hizo la denuncia por la quema. El fuego se inició en la isla 3. Nosotros estamos en la 6. Estamos bastante alejados del incendio, pero el viento norte trajo el fuego para el lado de nuestra isla y nosotros hicimos la denuncia correspondiente, porque no es la primera vez que nos sucede".Maceratesi recordó que hace tres o cuatro años atrás pasaron por la misma situación. "Mandaron carta documento con fotos satelitales. Fuimos a Victoria a llevar las pruebas de que nosotros no fuimos los que prendimos el fuego. En ese incendio se murieron animales, se quemaron embarcaciones que eran nuestras", agregó.Finalmente, remarcó que alimentan con el pasto de las islas, y aseguró que "nunca" habían quemado pastizales. "No es necesario quemar pastizales para alimentar al ganado. Pero además, los incendios no sólo se hacen para renovar pasto. A veces el fuego puede ser ocasionado accidentalmente por alguien que va a acampar", agregó.