"No es un problema de ayer, lleva años", dijo ambientalista sobre los incendios

El humo por la quema de pastizales fue muy intenso durante el fin de semana los habitantes de Rosario son los más perjudicados por el aire irrespirable que los rodea."Desde el 2012 que venimos dando a conocer, a los municipios, lo que sucede con las Islas en tanto lo que es terraplene, contaminación por agroquímicos, las quemas. No es un problema de ayer, lleva años", expresó a Elonce TV Cesar Saavedra Ambientalista, integrante de Guardias de Victorias y Paraná No Se Toca."Las quemas no son naturales en los humedales, en estos ecosistemas, la vegetación se renueva a través del agua y por las crecientes, tanto la flora como la fauna están adaptadas para eso", explicó.Y agregó que "el fuego es una práctica que se instaló en las islas es por la incorporación del ganado vacuno, que tampoco es autóctono de nuestros humedales"."Hace un tiempo cambio la masividad de animales que metieron en las islas. Hoy en día nos es lo mismo quemar una hectárea como las 25 mil que se han quedamos en estos meses. Es una aberración lo que está sucediendo".Sobre el fin de las quemas, dijo que "es para renovar pasturas para las personas que ingresas ganado a las Islas. El beneficio de unos pocos es el sufrimiento del ecosistema y de Rosario, que son los más perjudicados"."Existen autorizaciones para poder realizar esas quemas, pero las que han venido sucediendo no están autorizadas", indicó.Las propuestas que realizan "una es que necesitamos que haya una ley de humedales de manera urgente. Hace diez años que se viene peleando por esa ley. La otra es que prohíban todo tipo de quema, que no se otorguen más autorizaciones"."Hay personas identificadas por producir las quemas en 2018 y actualmente también tenemos varias, y muchos apellidos se repiten", finalizó.