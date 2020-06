Cómo deben generar las cuentas bancarias los beneficiarios del IFE

Política Un millón de personas validaron su CBU para poder cobrar el IFE

La ANSES habilitó en su sitio web un nuevo aplicativo de consulta para el cobro del segundo Ingreso Familiar de Emergencia. Para que el cobro del beneficio sea más rápido, eficiente y seguro, ANSES está canalizando los pagos a través del sistema bancario.Diego Mansilla, jefe de la regional litoral de Anses.Sobre el aplicativo del IFE, dijo que "estamos trabajando para darse una marco de formalidad y de bancarizar a un universos de beneficiarios. Alrededor de 3 millones de argentinos que no tenían un CBU, ni cuanta bancaria"."A partir del día domingo, ingresando a nuestra web, tienen una sección del IFE para que las personas que ya tenían un CBU, vuelvan a confirmar la cuenta para el 2do pago. El CBU que ingresan deben ser de la misma que cobre el beneficio, no de familiares o amigos".Y agregó que "para las personas que no tiene un CBU, pueden generar por estos días una cuenta bancaria. Deben realizarlo en la entidad financiera que elijan, si lo hacen en esta etapa van a ser incluidos en el cronograma de pago que comienza el 23 de junio".En tanto si no generan ese CBU en algún banco, "el organismo a fines de junio y principio de julio, va a darle la posibilidad que a través de la página web del Anses, puedan generar un CBU. La cuenta es gratuita"."Desde que pusimos en funcionamiento el aplicativo, más de un 1 millón de personas confirmaron su CBU. Una vez que las personas gestionan la cuenta, deben entrar a la página de Anses e ingresar el número de CBU para que quede registrada", finalizó.