Pescadores deportivos alertan sobre una depredación sin precedentes en el Paraná

Luego de que Corrientes habilite la semana pasada la pesca deportiva y comercial, desde la Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral (APDL) aseguraron que se trató de una medida "unilateral, inconsulta e irresponsable" del gobierno de esa provincia.En ese sentido, solicitaron este jueves al gobernador Gustavo Valdés que de marcha atrás con la medida y que convoque a la Mesa de Trabajo de Pesa conformada este año, que es la que "debe tratar el tema".

Presentaron un petitorio

Depredación de peces sin precedentes

Posibles consecuencias

Malestar por la medida

El documento fue presentado por la APDL junto con la Dirección de Recursos Naturales, Subsecretaría de Pesca, Ministerio de Turismo, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Prefectura Naval Argentina y otras asociaciones civiles.Uno de los voceros de la APDL, Pablo Chapero, informó que buscan que vuelva la veda en la provincia y de no ser posible que haya "un punto intermedio como se hizo en Chaco", dijo a. Asimismo, que si bien la altura del río Paraná tuvo un leve repunte en los últimos días, en lo que es una bajante histórica que se mantiene por ya varios meses, el nivel es inferior a cuando se inició la veda total."Claramente no estamos en condiciones óptimas para tomar tan apresurada decisión. Se habla de una depredación sin precedentes de peces porque a pesar del nivel hídrico, el río descansó por 84 días de la presión de pesca, que en esta zona del Litoral es muy grande, por la pesca comercial y deportiva", explicó Chapero.Y continuó: "Es como pasar de 0 a 100. Tendría que ser progresivo para cuidar todo lo bueno que se venía haciendo. Sumado a la ausencia de controles a lo largo de todo el año en todas las localidades ribereñas".En cuanto a las consecuencias que podría provocar la pesca indiscriminada, admitió: "Las consecuencias claras no las sabemos ya que nunca atravesamos por una bajante de este índole y tan prolongada. Por eso la decisión de los biólogos es apoyar a la veda por prevención ya que no sabríamos lo que puede pasar", dijo."Si no se toman medidas intermedias de manera urgente esto se verá reflejado en los años venideros, afectando directamente al turismo de Corrientes", advirtió y añadió que entienden que la problemática que nos toca pasar como país es "muy grande".Mientras que sobre la decisión tomada, expresó: "Estamos muy disconformes con la medida tomada unilateralmente, ya que somos muchas personas las que venimos trabajando con mucho esfuerzo desde comienzo de año. Existen alternativas superadoras que se basan en una igualdad para todos los sectores"."Estamos en contacto permanente con las asociaciones de guías de Ituzaingo, Ita Ibaté, Yahape, Paso de la Patria, Corrientes, Empedrado, Esquina, buscando mediante una reunión, un consenso igualitario y sobre todo, priorizar el cuidado del recurso, que no está pasando actualmente", aseguró. Fuente: (Diario Chaco).-