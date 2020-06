Ceibas en fase uno: "Tenemos mucha circulación de personas de zonas de contagio"

Sociedad Otra localidad del sur entrerriano volvió a la fase 1 de la cuarentena

Controles en accesos

La localidad entrerriana Ceibas decidió volver a la fase uno del aislamiento social preventivo y obligatorio, hasta el 22 de junio, para resguardar a la población de posibles casos de coronavirus, que afectan a la localidad vecina Ibicuy que se encuentra a 40 km. La intendenta de la localidad, Sabrina Olano, comentó aque "la fase uno, en principio es por una semana y este viernes nos vamos a volver a evaluar la situación para saber cómo seguimos".", explicó Olano.En este sentido mencionó que "volvimos para atrás en todo lo que son habilitaciones de locales de ventas de indumentarias y peluquerías. El viernes se verá como continúa avanzando la situación es muy dinámica".Teniendo en cuenta el comportamiento de los ciudadanos señaló que a medida que se iba extendiendo la cuarentena, la gente se fue relajando, sobre todo en las medidas de seguridad personal, de todos modosLa comunidad tomó bien tener que volver a la fase uno, más que nada porque hay mucha circulación de personas y hasta no saber todos los casos positivos, creemos que esta decisión fue acertada".La jefa comunal comentó que la mayoría de los trabajadores de Prefectura son de las localidades de Zarate, Campana e Ibicuy. Además, hay muchas personas que trabajan en el hospital de Ibicuy, entonces "hay mucha circulación. Es por ello que nosotros y Villa Paranacito volvimos a fase uno".En relación a los casos confirmados, señaló que "estamos esperando todos los resultados de los testeos. En el primer caso que se detectó, se hicieron todos los contactos estrechos, y de esos 12 positivos que surgieron se hicieron todos los demás".En el caso de los casos confirmados durante el fin de semana, "siete pacientes que estaban en buen estado, fueron trasladados al Hospital Embajador, otros siete fueron a una zona de aislamiento que tiene el hospital de Gualeguay y solo uno fue derivado al hospital central, que es el Centenario de Gualeguaychú.Ceibas posee numerosos accesos de ingreso a la comuna debido a que la ruta pasa por el medio de la localidad, por eso "desde un primer momento se dispuso cerrar la mayoría de los puntos de ingreso y dejamos uno de cada lado de la ruta. Se estableció hacer un control policial de 24 horas en uno de los accesos y en el ingreso que esta sobre la ruta 12 hay personal municipal, debido a que no tenemos tantos efectivos policiales", remarcó Olano.Cabe destacar que desde hace uno días, se dispuso que cada efectivo policial, de las localidades de Ceibas, Villa Paranacito e Ibicuy, preste servicio en su localidad de residencia, para evitar la propagación del virus."Las personas que poseen residencia en Ceibas, que e ingresan de algún lugar que tiene circulación comunitaria del virus, tanto ellas como su familia debe hacer los 14 días de cuarentena. La idea no es prohibirle el ingreso, pero si debemos protegernos", afirmó Olano.Ante la posibilidad de un caso positivo de covid-19, la presidenta comunal, indicó que "si llega presentarse un caso positivo, se analiza la situación específica del paciente, como si hay alguna enfermedad preexistente o algo similar, de ser así se lo traslada al hospital de referencia, que es el Centenario en la localidad de Gualeguaychú, y si no se lo deja acá".