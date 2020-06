Covid 19: Médico afirma que Argentina está "en el pico" y prevé "2 meses duros"

Sociedad Infectóloga recomendó controlar el transporte que llega del AMBA a Entre Ríos

Luis Cámera, médico asesor del presidente Alberto Fernández, remarcó hoy que en la Argentina se está "en el famoso pico" de contagios por coronavirus y vaticinó que "son dos meses duros los que se vienen".Cámera destacó que se logró "parar una catástrofe como la que tuvieron España e Italia", pero aclaró que "no se puede sacarla gratis cuando hay una pandemia"."Estamos en el famoso pico. Son dos meses duros los que tenemos por delante", señaló en declaraciones al programa "Una mañana de estas", que se emite por La990.El médico, quien forma parte del gabinete de asesores del mandatario nacional, sostuvo que "están apareciendo contactos de otros lados que vinieron por ejemplo de Bolivia a La Quiaca, de Brasil a Misiones y Corrientes, e incluso del AMBA que está yendo al interior"."Si la pandemia hubiese estado repartido en ciudades de dos millones de habitantes no tendríamos este problema", explicó y enseguida añadió: "Gracias a las medidas que tomamos anteriormente no va a ser lo que estaba proyectado"."En la capital el pico está un poco más adelantado que en el Conurbano, donde están muy preocupados por lo que puede pasar en julio", consideró.De todas maneras, el médico aseguró que "la gente no se comportó y no tuvo una conducta de auto reflexión", por lo que "se salió de más"."Tenemos que apelar a una autoconducta", remarcó el especialista como para evitar que sigan aumentando la cantidad de casos."En América es un virus que, particularmente, afectó a la gente pobre. Y en cada lugar la enfermedad es ligeramente diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos fue tremendamente letal con los obesos: aparecieron trombosis y hasta accidentes cerebrovasculares", explicó.Por último, admitió que "la Organización Mundial de la Salud (OMS) generó cierta confusión" con los datos de China por ejemplo y "fue y vino tantas veces" que se hizo difícil "poder manejar" algunas cuestiones.