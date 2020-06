Infectóloga recomendó controlar el transporte que llega del AMBA a Entre Ríos

Quien es Ángela Gentile

integrante del comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández durante la cuarentena por coronavirus, brindó una entrevista aen la que se refirió al número de casos de coronavirus y la forma en la que repercute la situación de Buenos Aires en la provincia de Entre Ríos., explicó la infectóloga al asegurar que se intenta "que esa curva, en vez de tener un incremento exponencial, sea controlada".Asimismo, mencionó la implementación del programa Detectar "que busca en terreno, no espera a que llamen por teléfono para decir tengo tal síntoma"."Detectar, con una definición muy sensible, busca casos y contactos, y según eso se decide chequear o aislar y poner en cuarentena", indicó., por eso el Detectar es para cortar la cadena de transmisión"., remarcó.La infectóloga aseguró que los números de casos de COVID-19 se encuentran "en lo previsto, que es"El 90% de los casos los tiene el AMBA, Capital Federal y Conurbano Bonaerense; y una parte importante también está en Chaco", aclaró al subrayar que "el resto del país está en una situación epidemiológica mejor, permanece en fase 4, puede flexibilizar actividades y cada caso que aparece hay que tomarlo como un brote: investigarlo y asilarlo porque de eso depende que se queden en fase 4 o no"., insistió.Al retomar el caso de Buenos Aires, Gentile destacó que "el gran problema del AMBA es el transporte que transversaliza todas las actividades, es por eso que se podrá el énfasis en que todas las actividades que se van flexibilizando sean siempre peridomicilio para que no haya que trasladarse de un punto al otro"., recomendó la infectóloga.Al preguntarle a la especialista si está previsto extender la cuarentena, ésta comentó: "Por el momento, no fuimos convocados para analizar ningún tipo de decisión; hay que analizar los indicadores y ver qué pasa, porque por el momento es altamente probable que el AMBA continúe en la misma etapa, no creo que se pueda flexibilizar ninguna actividad más y hay que cuidar mucho el tema del transporte".De igual manera, aclaró que "la decisión no es del grupo de expertos, porque uno hace el análisis de la situación, pero son otros los que con otro tipo de análisis, toman la decisión final".Finalmente, Gentile estimó quepero hizo especial hincapié en"Cada actividad que se flexibilice será bajo protocolo y es importante eso porque es como la nueva normalidad; no vamos a poder hacer lo mismo que antes", destacó al advertir:Es infectóloga pediatra, jefa del departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y ex presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría (2013-2015).También es asesora de la OPS, miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones de Argentina (CONAIM) y profesora titular y adjunta de Epidemiología y de Infectología pediátrica de la Universidad Austral.Es la presidenta de la Comisión Nacional para la Eliminación de Sarampión y Rubeola y miembro del Comité Regional para la Erradicación de polio en las Americas (OPS/OMS). También fue coordinadora del Programa de Inmunizaciones de Argentina (2002-2004), trabajando activamente en la reformulación del Calendario de Inmunizaciones del país.También es miembro del Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría.Presidente del Comité de Infecciones Hospitalarias y miembro del Comité de Vacunas de la Sociedad Latinoamericana de Infectología pediátrica (SLIPE). Fue además presidenta del Foro de Sociedades de Pediatría del Cono Sur (2013-2016) y del Congreso Mundial de Infectología pediátrica (2010).