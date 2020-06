Advierten por la proliferación de estafas con trámites del automotor

Los profesionales aclararon que los numerosos trámites vinculados con la actividad registral pueden concretarse sólo por medio de la página web de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), un organismo que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.Las(condición necesaria en tiempos de pandemia),Por ese motivo, los encargados, a través de las cuales se pueden gestionar no solo turnos, sino también la transferencia o informes digitales, entre numerosos trámites.Esas webs, por ejemplo, www.registrosdelautomotor.com , o bien www.formularioceta.com Los encargados explicaron que, en numerosas oportunidades,En realidad sólo les gestionaron un turno, por lo tanto deben abonar el trámite en el Registro.Asimismo, explicaron que desde la misma página de DNRPA se puede cargar on line el formulario 08 para transferencia, descargar títulos e informes; a la vez, señalaron que hay trámites que se pueden gestionar y abonar on line, como el informe de dominio, informe histórico, denuncia de venta, certificado de dominio, informe de infracciones, informe histórico, entre otros.Los costos (siempre en la página de la DNRPA) son: informe infracciones 575 pesos, estado de dominio 550 pesos, entre los más solicitados.Las cédulas verdes y azules son trámites semi presenciales: se solicitan y abonan de manera electrónica, pero el usuario debe concurrir al Registro que le corresponda para firmar y retirarlas.A pesar de la cuarentena, los Registros del Automotor se encuentran en actividad desde el 22 de abril, pero sólo atienden con turnos, cumplen con distanciamiento dentro de los locales y han ampliado su atención horaria dos horas: de 08:30 a 14:30.La firma digital y el certificado de antecedentes están suspendidos por la emergencia sanitaria.