El acto por la Bandera en Rosario se hará bajo estrictas medidas de prevención

Con estrictas medidas de prevención que está diseñando desde hace más de una semana un comité local de salud y seguridad, se desarrollarán el sábado los actos por el Día de la Bandera. Con la presencia del presidente, Alberto Fernández, y de autoridades nacionales, provinciales y municipales, se llevarán adelante festejos que en esta edición no serán masivos y cumplirán requisitos protocolares debido a esta etapa de pandemia por el coronavirus.



Atendiendo estas circunstancias muy especiales, durante esta semana que inicia hoy comenzarán algunos eventos recordatorios, y los principales se centrarán viernes y sábado.



Si bien todavía no hay definiciones concretas sobre horarios y formatos de algunas actividades, que se están puliendo en base a las recomendaciones de los especialistas en salud y seguridad, desde la organización deslizaron los principales lineamientos que perseguirá esta celebración.



Desde este lunes hasta el domingo 21, siempre a las 20, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) emitirá desde su cuenta de Facebook una programación audiovisual especial en homenaje a Manuel Belgrano.



El envío se titula "Los caminos de Belgrano", servirá para recordar al general a 250 años de su nacimiento y 200 de su muerte, y estará realizado por docentes de la UNR, que analizarán su figura, sus orígenes, su carrera, la construcción del prócer, su significado para la ciudad y su legado.



El viernes próximo, en tanto, se proyectarán frases e imágenes de Belgrano sobre edificios de la ciudad. Se aprovecharán fachadas y medianeras rosarinas para exponer esta modalidad. La intención en poner en valor las ideas y pensamientos del héroe nacional y también de algunos edificios emblemáticos de la ciudad.



En tanto, ese mismo día se realizará una cena solidaria de la Fundación Rosario, a beneficio del sistema público de salud. Se podrán comprar menúes para dos personas de reconocidas empresas de catering locales, que se entregarán a domicilio.



A las 23.50 se proyectará por la TV Pública un video de una reversión de la canción Aurora, hecha por la banda musical local San Telmo Lounge, en el Monumento a la Bandera. Será la última y emotiva postal de la previa a los festejos del 20 de junio.



Actos centrales



Ya el sábado se desarrollarán los actos centrales en el Monumento, bajo severas medidas de prevención. Por eso, las autoridades locales se encargaron de adelantar que este año no podrá contar con la participación masiva de la población.



Como las decisiones protocolares finales las termina definiendo Nación, por eso todas las propuestas están siendo consensuadas con la comitiva nacional. Eso también derivó en algunas demoras.



Según trascendió, se trataría de una comitiva pequeña alrededor del presidente Fernández, que deberán cumplir protocolos específicos de salud y seguridad.



"Será un acto reducido, no habrá convocatoria al público y todos deberán cumplir los protocolos", remarcaron desde el grupo organizador local. Y además contaron que faltarán algunos símbolos y ritos a los que estamos acostumbrados, como el tradicional desfile.



Subrayaron que muchas actividades no se podrán realizar por la realidad del país, que está enfrentando esta pandemia de coronavirus. En ese marco, lo cierto es todavía no hubo muchos avances formales desde los tres niveles del Estado.



Hay pensadas alternativas, de acuerdo a las novedades que van llegando, sobre todo desde las pretensiones de Nación. Vale destacar que los tres niveles están participando del diseño de las actividades.



Las celebraciones principales se llevarían adelante por la mañana, junto con la promesa virtual, para chicos de cuarto grado de todo el país, en los que habrá representantes de todas las provincias.



En tanto, se supo que la Municipalidad realizará una convocatoria para una promesa a la bandera masiva, desde sus hogares. También invitará a vestir de celeste y blanco los balcones, patios y terrazas.



Habrá algunos shows musicales, con producciones y presencias destacadas, y artistas locales.



Por su parte, la secretaría de Género y Derechos Humanos trabajó para hacer especial hincapié y revalorizar el rol de Catalina Echevarría de Vidal, la mujer que cosió la bandera a pedido de Belgrano.



También trascendió que se realizarán desfiles de motos y autos antiguos embanderados, desde las 15, por las principales calles: avenida Belgrano, avenida de la Costa, bulevar Oroño y avenida Pellegrini. (La Capital)