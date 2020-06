Mendoza habilitó el turismo interno en toda la provincia, salvo en una ciudad

Mendoza habilitó a partir de este sábado el turismo interno en toda la provincia con la única excepción de la ciudad de San Rafael, por pedido de su intendente. La actividad requiere de constancia de reserva previa y cumplimiento de estrictos protocolos.



El decreto 762, que dispuso esa habilitación, señaló que "quedan autorizadas las reuniones en toda la provincia y consecuentemente la circulación para asistir a las mismas en cualquier destino mendocino" e indicó que "deja sin efecto el concepto de comercios de proximidad, ampliando su alcance a todo el ámbito del territorio provincial".



La normativa apuntó que "queda vigente en toda la provincia menos en San Rafael, también se habilita el turismo interno que podrá ser practicado sólo con constancia de reserva previa".



La ministra de Turismo y Cultura de Mendoza, Mariana Juri, había adelantado anoche en su cuenta de Twitter que "habilitamos, bajo estricto protocolo, el turismo interno en la provincia de Mendoza, con excepción de San Rafael, por expreso pedido de su Intendente".



"No queremos trabar el decreto provincial, solo solicitamos unos días más para tener las mejores condiciones de seguridad sanitaria, para los visitantes y prestadores", afirmó el jefe municipal de esa ciudad, Emir Felix, sobre la prórroga solicitada hasta el próximo 26 de junio.



El decreto publicado este sábado sostuvo que en esta primera instancia "fueron aprobadas las aperturas de la Gastronomía, Alojamientos turísticos, Agencias de viaje y transporte turístico y Bodegas con apertura turística".



La reglamentación detalló que en "los alojamientos se podrá pernoctar al menos 1 noche, con reserva previa, y la capacidad de ocupación, durante la prestación de los servicios, no podrá ser superior al 50%".



"La constancia de reserva de alojamiento en los establecimientos servirá como comprobante y certificado de circulación y durante las visitas a los atractivos no podrán concurrir más de 10 (diez) personas en forma simultánea", agregó el texto oficial.



Por otro lado, precisó que "en todos los casos, los establecimientos deberán registrar a los clientes y sus acompañantes, de conformidad con la normativa vigente (libro de pasajeros) y adicionalmente completar la ficha adjunta al presente protocolo" , al tiempo que recomendó "a los clientes realizar el check in digital, como así también implementar el cobro por medios electrónicos".



Mendoza entró en la fase de distanciamiento social y la nueva normativa oficializada esta semana ya habilitó los centros comerciales, gimnasios y deportes individuales, además de las reuniones familiares a las que se incorporaron las de amigos con un máximo de hasta 10 personas. A partir de este sábado se suman las ceremonias religiosas y el turismo interno.