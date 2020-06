Chaco vuelve a la fase 1 de la cuarentena

Se confirmaron tres casos de COVID-19 dentro del Gabinete de Jorge Milton Capitanich. A las ministras de Seguridad, Gloria Salazar; y la Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira; se sumó la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez. "Todas continúan en funciones ya que se encuentran en buen estado de salud, en sus casas, realizando el aislamiento indicado y teletrabajando. Las personas que estuvieron en contacto estrecho con ellas también se encuentran en aislamiento hasta obtener los resultados de su test COVID-19. Hoy más que nunca debemos extremar las medidas para cuidarnos entre todos y evitar los contagios", apuntaron en un comunicado.



Al día de la fecha, la provincia suma 1.326 casos positivos y es una de las más golpeadas por la pandemia. De acuerdo con el último parte epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, Chaco registró tres fallecimientos por coronavirus y las víctimas fatales son 73. Según los medios chaqueños, las localidades que más casos registraron desde el comienzo de la pandemia son Resistencia (999 casos), Barranqueras (104), Fontana (100), y Puerto Vilelas (26).



En este contexto, Jorge Capitanich ofreció una conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno de Chaco, donde anunció un estricto endurecimiento de la cuarentena. "Los casos se han incrementado a pesar de haber tomado medidas drásticas. Hemos trabajado con un Comité de expertos y en interacción con las autoridades Nacionales. A pesar de eso tenemos que lamentar muchas muertes y, en las últimas semanas, el incremento del número de casos que, también se debe al incremento del numero de testeos", arrancó pasadas las 20 horas del domingo.



"Tenemos un plan de acción, pero necesitamos que los municipios nos acompañen. Es difícil decir cuándo se va a dar el pico máximo, pero si somos capaces de hacer este gran y último esfuerzo podremos cortar la circulación comunitaria del COVID-19. Si las personas no se mueven y no se juntan, el virus no se reproduce", sostuvo Capitanich y apeló a la responsabilidad de la ciudadanía. Luego anunció la suspensión de permisos de circulación hasta el 28 de junio, así como también de todas aquellas actividades que promuevan aglomeración, como los pagos y cobros en el Banco. "Necesitamos hacer este esfuerzo duro e implacable para quebrar la tendencia de la curva", apuntó con seriedad.



Acerca de los contagios en los integrantes de su comitiva, Capitanich expuso que están aislados y que, al igual que los trabajadores de la salud, ellos también arriesgan su vida todos los días. Además, anticipó que aumentarán la cantidad de testeos diarios en la provincia . "Se van a realizar 700 por día con una red de laboratorios públicos y privados: cuantos más testeos se hacen, más casos se detectan", dijo y destacó el trabajo del personal de la salud del Hospital Julio C. Perrando: "Merece un nivel de acompañamiento y felicitaciones por el esfuerzo que realizan a diario".



Tras la confirmación de COVID-19 positivo las tres funcionarias chaqueñas se supo que, luego de visitar la provincia de Chaco, Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) también contrajo el virus. De acuerdo con sus allegados de la ex senadora por Río Negro, presentó síntomas compatibles de coronavirus al volver a Buenos Aires, fue controlada y aislada. Al realizarse el hisopado resultó ser positivo.



Minutos antes de su anuncio, Jorge Milton Capitanich estuvo de recorrida por la Unidad Coordinadora de Emergencias Médicas 911 junto al Ministro de Infraestructura de Chaco, Juan Manuel Carreras. Desde su cuenta de Facebook, el Gobernador de la Provincia manifestó su alegría tras 45 días de refacción y construcción del predio del servicio 911, que incluye un salón de usos múltiples, tres dormitorios, un comedor, sanitarios, taller para arreglo y mantenimiento de ambulancias, lavadero y estacionamiento para 12 vehículos.



"La UCCEM presta servicios prehospitalarios, siniestros viales, emergencias médicas, traslados de alto y bajo riesgo, larga distancia interprovincial, fallecidos, neonatales y coordinación de red emergencias sanitarias. Hoy cuentan con un nuevo espacio más de 90 trabajadores como enfermeros, choferes, médicos, mucamos, operadores y administrativos que conforman este maravilloso equipo que salva vidas junto a la unidad especial en Fontana y Barranqueras", apuntó Capitanich.



Chaco fue una de las primeras en tener brotes de contagio y luego padeció una importante diseminación del virus entre su personal de salud, tanto de entidades privadas como públicas. El principal hospital provincial, el Julio C. Perrando, en Resistencia, llegó a ser un foco de contagio. Uno de los primeros casos fue el de la Jefa de Consultorios Externos y poco después hasta la directora del establecimiento dio positivo.



En comunicación con Infobae, María Ibarra, asesora legal de la Gremial Médica Hospitalaria Chaco, que agrupa a los profesionales de los establecimientos públicos, mostró su preocupación por las condiciones en las que están trabajando los profesionales de la salud del Perrando. "Estamos todos muy angustiados por el doctor Miguel Duré, terapista del Hospital que contrajo COVID-19 por falta de elementos de protección adecuados", apuntó Ibarra. El cuadro de Duré, que lleva más de diez días internado, es grave y tiene en vilo a gran parte de la provincia.



Como si fuera poco, se confirmó que una médica pediatra que se desempeña en el Hospital 4 de Junio Doctor Ramón Carrillo también contrajo coronavirus. Es el primer caso dela ciudad Presidencia Roque Sáenz Peña, la segunda más poblada de Chaco y cabecera del departamento Comandante Fernández. De acuerdo con medios de la provincia, la doctora de planta se encuentra en buen estado de salud y en este momento está aislada preventivamente. El dato: se desconoce cuál fue el nexo epidemiológico, ya que la paciente no tiene antecedentes de haber salido de Saénz Peña.



Para visibilizar la situación crítica que atraviesa la provincia, desde la Gremial Médica Hospitalaria, convocaron a un bocinazo por al salud pública el lunes 15 de junio a las 17 horas. "Invitamos a todos los trabajadores de la salud pública y privada a participar", dicen desde su cuenta de Facebook. El punto de encuentro y trayectoria serán confirmados mañana, para evitar que la policía les interrumpa la marcha y les levante infracciones, como sucedió hace unas semanas. Sin embargo, después de los anuncios de Jorge Capitanich su realización no está confirmada.



Por su parte, la directora del Perrando, Nancy Trejo, desmintió las acusaciones acerca de la falta de insumos y, desde su cuenta de Facebook, llevó tranquilidad a la población.



"Para evitar la desinformación o mala información quiero compartir con ustedes: los insumos con los que cuenta a la fecha 06/06/2020 el Hospital Perrando en el contexto de la pandemia COVID-19: camisolines comunes: 7240; camisolines hidrorrepelentes: 190; anteojos/antiparras: 1421; máscaras faciales: 3271; barbijos quirúrgicos: 69.380; barbijos N°95: 362; barbijos para pacientes: 13.540; mamelucos: 76 y en todas las presentaciones: alcohol etílico al 96%, alcohol etílico al 70% y alcohol en gel", escribió en un posteo con fecha del 6 de junio.