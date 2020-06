Desalojaron un geriátrico de Buenos Aires por un brote de coronavirus

Unos 50 adultos mayores diagnosticados con coronavirus fueron evacuados este sábado de un geriátrico del barrio porteño de Flores en un operativo coordinado por el SAME, luego de que 49 personas alojados allí y nueve trabajadores de ese centro de Salud resultaron positivo a los testeos que el gobierno de la Ciudad realizó en ese lugar el jueves.El ministerio de Salud porteño informó que el geriátrico "Buenos Aires", ubicado en Bolivia 542, registraba un total de 58 personas positivas para Covid-19, 49 residentes y 9 trabajadores.La cartera sanitaria de la Ciudad procedió hoy con su desalojo que fue liderado por el SAME; y todos los pacientes fueron trasladados según su cobertura médica y necesidades de atención.En el lugar había alojados un total de 55 adultos mayores y trabajan 16 personas, 7 de las cuales aún están a la espera del resultado.El lunes 7 de junio, autoridades del establecimiento, le informaron al Ministerio de Salud de la Ciudad que tenían un caso confirmado de coronavirus y otro sospechoso, ambos de trabajadores del lugar que fueron trasladados y permanecen aislados.El 8 de junio, en una nueva comunicación, informaron que una residente presentó también síntomas compatibles con el coronavirus y, en cumplimiento con los protocolos sanitarios vigentes por la pandemia, fue derivada por PAMI al Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, donde permanece internada.Ese mismo día, representantes del Ministerio de Salud realizaron una visita al lugar para evaluar la situación sanitaria y el control de los protocolos vigentes por la pandemia; se observó que no utilizaban los equipos de protección personal indicados y se planificó el hisopado a todas las personas, tanto residentes como empleados, que se hizo el 10 de junio.El 9 se confirmó el tercer caso que había sido previamente testeado y permanece aislado. El jueves 11, se conocieron 5 positivos más (4 adultos mayores y un trabajador) y todos fueron derivados según el protocolo; hoy, se tomó conocimiento del resto de los resultados por lo que intervino el Ministerio de Salud a través del SAME.La Dirección Ejecutiva de PAMI informó esta tarde que el traslado de las 55 personas afiliadas a este organismo fue decidido para garantizar su salud, ya que no se cumplieron los protocolos sanitarios correspondientes frente al nuevo coronavirus.La obra social realizó una inspección en el lugar tras conocerse los primeros contagios entre el personal de la residencia, donde se comprobó que no se cumplían los protocolos sanitarios establecidos en el marco de la pandemia y que fueron enviados a principios de marzo.Ante esta situación, la Dirección Ejecutiva resolvió trasladar a las personas afiliadas y notificar de la situación a la UFI PAMI.Las personas residentes afiliadas a PAMI están siendo derivadas a los centros de salud que les corresponden por su cápita en un operativo conjunto con el Gobierno de la Ciudad.Atendiendo el particular contexto de la pandemia, PAMI realizó un refuerzo presupuestario para las residencias prestadoras privadas de 84 millones de pesos para la compra de los elementos de protección personal y de 400 millones de pesos anuales que corresponden a un pago extraordinario de un 4 por ciento por persona afiliada.Además, PAMI habilitó una línea gratuita exclusiva para consultas sobre el coronvirus Covid-19 en el 138 opción 9.