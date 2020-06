Aislamiento en Córdoba: Schiaretti autorizó reuniones familiares

El Gobernador Juan Schiaretti autorizó las reuniones familiares de hasta 10 personas.



El mandatario explicó que las familias podrán reunirse "este sábado, domingo y el lunes que es feriado".



En ese marco, el Gobernador pidió responsabilidad a toda la población: "Yo sé que la gente ya está cansada, pero no quiero volver atrás en la cuarentena".



"La gente se ha cansado ya de la cuarentena, empieza a salir y donde todo depende más de la responsabilidad social", expresó Schiaretti.



Además, el mandatario agregó: "Si no se cumplen las normas de seguridad que establecen las autoridades sanitarias, nos pasa que tendremos que volver para atrás".



También, durante el anuncio, el Gobernador apuntó contra "un grupo de irresponsables" por los casos de Coronavirus en los barrios Villa Libertador y Remedios de Escalada.



Al respecto, Schiaretti explicó: "El sábado hicieron una fiesta y ahí se dispararon los casos. El domingo en Villa Libertador, otra fiesta de cumpleaños".



"No puede la irresponsabilidad de pocos, perjudicar a todos", expresó el mandatario.