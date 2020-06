Fernández suspendió su viaje a Catamarca luego de que Insaurralde diera positivo

Sociedad Martín Insaurralde confirmó que tiene coronavirus

Martín Insaurralde confirmó este viernes cerca de las 15 que tiene coronavirus. La noticia impactó rápidamente en la comitiva presidencial, que se encontraba en ese momento en La Rioja, y también en la gobernación bonaerense.A raíz de la noticia, el Presidente suspendió la segunda escala de su viaje y no fue a Catamarca, la única provincia del país que no tiene casos de coronavirus."Daniel no tiene síntomas, estamos todos con alcohol y barbijos", le respondió a Infobae uno de los funcionarios que viajaron con Alberto Fernández a La Rioja.Mientras, funcionarios del Ejecutivo analizan cómo traerlo de vuelta a Buenos Aires.Según explicaron sus voceros, por el momento Arroyo no presenta síntoma alguno de COVID-19. Sin embargo, aclararon que están evaluando los pasos a seguir en estrecha comunicación con el Ministerio de Salud.Por otro lado, fuentes bonaerenses aseguraron que Federico Thea, secretario general de la Gobernación, mantuvo una reunión el miércoles con Insaurralde. Thea se encuentra aislado desde que se confirmó el resultado positivo de Insaurralde y sus allegados confirmaron que el funcionario no tuvo ningún contacto con el gobernador Axel Kicillof después de su encuentro con el intendente de Lomas de Zamora.