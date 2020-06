Lo multan con 5.000 pesos por estar sin tapabocas y con mate en un parque

Un joven decidió cargar el termo y se fue con su mate y su perro al parque Margarita Malharro de Torres, ubicado a unas cuadras de su casa en el Barrio Batalla del Pilar de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza. Lo que nunca se imaginó es que ese recreo terminaría en una multa que dice "No cumple con el Barbijo está con el equipo de mate".



Si bien desde el municipio explicaron que la multa, que es de $ 5.000, en realidad fue porque la persona no estaba usando tapabocas, es algo al menos sugestivo lo que se apunta respecto al mate. Ya que, hasta el momento, no hay legalmente ninguna disposición que prohíba esa costumbre tan argentina.



El joven multado quiso contar su versión porque realmente se sorprendió con el argumento de la inspectora que se acercó para indicar que no era correcto su accionar. "Llegué solo con mi perro al parquecito. Justo llega un amigo y nos ponemos a charlar. Estábamos distendidos, le dije que me iba porque tenía que seguir laburando. Me había bajado el barbijo porque me estaba fumando un cigarrillo", comenzó relatando Gonzalo.



Seguidamente, narró, se le acercó la inspectora municipal junto a una mujer policía que sólo le pidió el DNI y se fue. La primera, siempre según el relato del multudo, le dijo que le tenía que poner una multa porque "está con el barbijo bajo, quieto y además tiene mate". El muchacho le dijo que no podía ponerle multa por eso pero, como no quiso hacer lío, aceptó la situación.



"No quería meterme en problemas pero la verdad es que fue cualquiera. A unos metros mío había un chico sin barbijo haciendo ejercicios y también una familia entera con el mate y nos les dijeron nada. Yo entiendo que tienen que recaudar pero he estado estudiando la legislación y no corresponde la multa que me hicieron", aseguró.



Es por eso que está preparando un descargo bien detallado para realizar, aprovechando que tiene días 10 hábiles para tal trámite. Por su parte, desde el departamento de Godoy Cruz acotaron que "no está tipificada la sanción por tomar mate aunque no está permitido reunirse en espacios públicos. Por ende, la multa es por el no uso o mal uso de tapaboca". (Los Andes)