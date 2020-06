UNER advierte que es complejo pensar la vuelta a las aulas en los proximos meses

Ante la expectativa sobre la vuelta a clases en las universidades, la autoridad máxima de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Andrés Sabella, argumentó que "vemos muy difícil retomar las actividades presenciales en agosto y setiembre".Según indicó el rector, "pensamos en retomar algunas actividades presenciales, que no se pueden reemplazar en la virtualidad, como un trabajo un laboratorio, en donde hay instrumental especifico".Volver a las aulas es ", se debe pensar en la cantidad de alumnos que pueden participar en el mismo espacio físico, pautas sobre protocolos de limpieza, entre las diferentes comisiones de estudiantes, etc. Además,, que requiere un presupuesto adicional y en ésta situación es difícil".Sabella, explicó que desde el Ministerio de Educación de la Nación están articulando y analizando las posibilidades de ingreso a las universidades para todos los estudiantes que finalizan este año el nivel secundario. Específicamente desde la UNER "estamos atentos a estas situaciones, para articular el ingreso de los estudiantes, vamos a tener algunos cambios en función a lo que siga pasando en el país".Teniendo en cuenta los exámenes de las mesas de julio, el rector declaró que "es muchísimo el esfuerzo que hizo la comunidad educativa en transitar este cuatrimestre a través de actividades virtuales, pero el proceso educativo no termina con esas clases. Por eso, teniendo en cuenta los exámenes, llevar adelante una evacuación de manera virtual en muchos casos es difícil, por eso realizamos un pedido que posibilite, con el cumplimento escritico de un protocolo, la posibilidad de que haya en julio exámenes presenciales".