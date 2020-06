Camina 400 km para pedir justicia por su hijo que murió atropellado

Foto 1/2 Martín Ovejero tenía 22 años cuando fue atropellado Foto 2/2 Su padre camina por justicia

Su hijo murió atropellado el 27 de julio de 2017, con tan sólo 22 años de vida. El conductor fue identificado como Pablo Sebastián Pérez, quien tomó desde la ruta la rotonda del segundo ingreso a la localidad de Santa Clara del Mar, en la provincia de Buenos Aires, a extrema velocidad. Tras impactar, colisionó contra el rodado en el que se movilizaba Martín Ovejero, quien transitaba por la otra mano de la autovía y falleció.



De acuerdo con el relato del padre de la víctima, durante el juicio los peritos constataron que el rodado iba a 172 kilómetros por hora en un lugar donde la máxima era 40. Desde entonces la investigación avanzó y la Justicia condenó al imputado a poco menos de tres años de prisión.



Por eso Guillermo Ovejero, papá de Martín, emprendió este martes una larga caminata desde Santa Clara del Mar hasta el centro porteño con el objetivo de ser recibido en Casa Rosada, para manifestar su desacuerdo con las sentencias vinculadas a asesinos al volante. Ovejero denunció que el procedimiento judicial no fue acorde y que, al ser caratulado el hecho como accidente, condenaron al acusado a una pena de 2 años y 10 meses.



"Mi intención es llegar a la Casa de Gobierno y explicar realmente lo que pasó, que no es lo mismo que ponen en los expedientes", manifestó antes de iniciar la cruzada a pie. Además, el hombre, que hace tres años pelea por tener justicia, expresó: "El caso de Martín desde el principio fue un caso simple para la Justicia, estaban todos los testigos; de hecho, se demostró la barbaridad que pasó. Resumiéndolo, el fiscal Adrián Cistoldi, cuando comenzó todo esto, dijo que fue un accidente y que la rotonda era cuadrada, que estaba mal hecha. Nosotros le dijimos que no, le describimos lo que pasó, los testigos viajaron desde Buenos Aires hasta Mar del Plata y explicaron todo lo que pasó y todo se demostró en el juicio".



Según las pericias, el vehículo impactó a 172 kilómetros por hora en una rotonda; ese hecho fue demostrado en el juicio, pero, según el padre de la víctima, "la jueza Jorgelina Camadro dio 4 años y 6 meses de condena, que en realidad no es cierto, porque en realidad terminan siendo tres años y un poco más. Ahora, si Casación da de baja la causa, este hombre queda libre, lo que sería un absurdo total", lo cual para la familia resultó un golpe más, aunque no sólo para ellos.



"No sólo estoy haciendo esto por mí, sino también por muchos casos similares que existen y puedan existir a futuro", dijo Ovejero, y agregó: "Hace mil días que no puedo dormir seguido. Al imputado le han dado hasta el momento 8 meses y de esta manera parecería que todo está hecho para los delincuentes, los asesinos o los imputados. Es realmente una vergüenza".



El hombre afirmó que en 8 días espera llegar a Casa Rosada.