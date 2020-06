Se labraron unas 20 multas por quemas de pastizales en las islas de Victoria

El secretario de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, Martín Barbieri, aseguró que las quemas que se están desarrollando en la zona del delta del Paraná "son ilegales y no están autorizadas" y reconoció que tienen "dificultades para intervenir rápidamente" ni bien se detectan los incendios. Sostuvo que en lo que va del año se labraron unas 60 actas de infracción por quemas ilegales que terminaron en una veintena de multas para los propietarios de los terrenos donde comenzaron los incendios. Las sanciones económicas van de los 100 mil a los 300 mil pesos, de acuerdo a la superficie arrasada. A su vez, el fiscal federal de Victoria, Carlos García Escalada. le comunicó ayer al intendente, Pablo Javkin, que identificó a siete titulares de campos donde se produjeron quemas de pastizales."Nosotros condenamos fuertemente y repudiamos a quienes realizan esta acción", sostuvo el funcionario y aseguró que se realiza un seguimiento constante a través de imágenes satelitales para poder intervenir antes de que el fuego se extienda sin control.No obstante, reconoció que la bajante del río representa un obstáculo para acceder a algunos terrenos, a los que habitualmente se llegaba navegando riachos o lagunas internas."Ahora, a esos lugares tenemos que acceder vía aérea y ahí tenemos un problema porque no podemos acceder por agua por la bajante. Como no tenemos aviones propios, los solicitamos a Nación y ahí tenemos una demora de 12 a 36 horas para intervenir", explicó.La falta de lluvias y la existencia de grandes masas de vegetación en concurrencia con los periodos de sequía se encargan del resto y los incendios toman otra dimensión.Mientras tanto, el gobierno nacional busca darle "una solución de fondo" al problema de los incendios en las islas del delta del Paraná. Con ese objetivo, hoy por la mañana, el secretario de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fucks, reunirá a autoridades de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe en una mesa para diseñar estrategias frente a las quemas que dañan el ecosistema de los humedales, inundan de humo a la ciudad y otras localidades ubicadas sobre la costa y vuelven riesgoso el tránsito por la conexión Rosario-Victoria.De acuerdo a un monitoreo de los focos que se extendieron en zona de islas, para los funcionarios nacionales la clave del problema es el corrimiento de la frontera agropecuaria y el uso de esos terrenos para el engorde de ganado. "No son incendios casuales", destacó Fucks.En lo que va del año, el Programa Nacional de Manejo de Fuego intervino tres veces para sofocar las quemas de pastizales en terrenos del delta. La última fue hace unos diez días, cuando los brigadistas enfrentaron un incendio que se había extendido por unas 500 hectáreas frente a la localidad de San Lorenzo."Estamos muy preocupados", sostuvo el secretario nacional ayer en diálogo con La Capital, en otra jornada en la que Rosario amaneció invadida de humo y olor agrio. "Hacemos un esfuerzo enorme en responder cada vez que se generan estas quemas y es complicado poder dar respuesta en forma permanente", explicó. Por eso, desde el Ministerio de Seguridad se decidió convocar a los responsables de las áreas de Ambiente, de Producción y de Gobierno de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe y a los gobiernos locales involucrados para intentar dar una "solución de fondo" a los incendios desatados en los humedales. Además de Fucks, del encuentro participarán funcionarios de los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y representantes de la Prefectura Naval. (La Capital)