"Creemos que vamos a tener algún caso más", dijo intendenta de Villa del Rosario

Producción del citrus

En el reporte epidemiológico que anunciaron en la noche del miércoles, la localidad Villa del Rosario tuvo dos casos nuevos.En horas de la mañana de este jueves, se realizó una conferencia de prensa encabezada por los intendentes de Villa del Rosario, Vanina Perini, y de Santa Ana, Rogelio Zanandrea, tras detectarse 3 casos de Covid-19 en la región.Vanina Perini, intendenta de Villa del Rosario.Nosotros no tenemos circulación viral, pero debemos ser muy responsables con nuestras acciones, sobre todo respetar el distanciamiento social que creo que va a ser la medida que nos va a proteger por excelencia", indicó.Y agregó que "como siempre decimos desde el gobierno local, debemos apelar a la responsabilidad social de los vecinos, para poder sostener en el tiempo esta situación y que no haya más casos".Sobre la producción citrícola, dijo que "es nuestra economía regional va de la mano con la industria de la madera, por suerte están trabajando bien con buenas ventas, pero eso genera que haya más movimientos, más circulación, pero siempre se manejan con mucha responsabilidad".", dijo.En ese sentido, mencionó que "creo que esta va a ser algo pasajero, no vamos a estar siempre en cuarentena. Con las autoridades coincidimos que es la manera para poder sostener este trabajo de la cadena productiva, para que continúe, porque creo que nos beneficia a todos, pero siempre priorizando la salud de nuestra población"."Esta situación nos entristece un poco, porque no queremos que nuestra población este enferma. Sabemos que las personas no quieren contagiarse, pero es lo que nos toca hoy. Tenemos un caso en la ciudad, la seguimos remando y peleando, tenemos un gran compromiso", dijo.Sobre las personas aisladas, ". Le realizaron el hisopado a 16 personas, por ese motivo nosotros creemos que vamos a tener algún caso más"."Somos conscientes de que esto en algún momento iba a suceder, pero esperamos que sean la menor cantidad de casos, pero por la cantidad de personas hisopadas alguno más podemos llegar a tener".Al respecto dijo que "hoy en día tenemos buenos precios, las frutas se están vendiendo muy bien. Somos el pueblo de las mandarinas y lo tenemos que cuidar"."Cada uno desde su lugar, tiene distintas responsabilidades. Tenemos que estar a la altura de las circunstancia, para que podamos seguir por el camino del cuido y de activación de la economía", comentó.Sobre los habitantes, dijo que "s".