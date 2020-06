"Nos podemos contagiar en cualquier lado", aseguró camarógrafo con COVID-19

Se detectó su caso cuando fue a hacerse estudios previos a una cirugía programada en Pilar, donde se mantiene en aislamiento a la espera de los resultados de los hisopados correspondientes."Tenía una cirugía programada en el Hospital Austral en Pilar para el viernes, el martes llegué a hacer el prequirúrgico y el médico me explicó que habían agregado el hisopado de Covid ante la situación actual. Me dijeron que estaba todo bien lo del prequirúrgico y, explicó Bel aY continuó: "Inmediatamente me puse en contacto con el Hospital de Gualeguaychú, avisé la situación por la que atravesaba, hablé con Martín Roberto Piaggio, que siempre nos atendió, recibí llamados de provincia de Buenos Aires y de Entre Ríos".Según indicó el camarógrafo, contaba con la posibilidad de volver, pero"Estamos en una casa de retiro de los Hermanos Maristas en Pilar y estoy muy bien atendido. Estoy bien, no tengo síntomas, estoy con mi esposa, a la que ayer le hicieron el hisopado y los resultados estarán para mañana", contó."En Colón se dijeron cosas que no son reales, dijeron que había estado con un paciente con Covid-19 en Gualeguaychú, nada de lo cual es cierto. La verdad es que no es lindo tener que andar aclarando este tipo de cosas., agregó el trabajador de medios.Sobre los próximos pasos, Bel explicó que debido a que su caso es asintomático, antes de los diez días le harán un segundo hisopado. "Estamos muy bien atendidos. Esperaremos los resultados y si todo sigue igual, en quince días nos permitirán volver a Gualeguaychú, pero, recalcó."No podría asegurar donde me contagié, lo que me aseguraron en Pilar es que el virus yo lo tenía de antes, no me lo pude haber contagiado en el mismo día en que viaje a Pilar", cerró.