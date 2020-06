Infectólogo que asesora al gobierno: "No habrá retroceso a fase 1 de cuarentena"

El infectólogo Eduardo López, uno de los especialistas que asesora al Gobierno nacional ante la pandemia de coronavirus, consideró hoy que "en este momento no están dadas las condiciones para volver a la Fase 1" de la cuarentena general y remarcó que "la medida en esta etapa es hacer lo que se hace con el plan DetectAr"."En este momento no están dadas las condiciones para volver a la Fase 1. En la Ciudad y el Conurbano hay que tratar de cumplir la cuarentena como corresponde e ir de a poco flexibilizando", sostuvo el experto.E insistió: "No habrá marcha atrás a la Fase 1. Sí creo que habrá que controlar el número de casos, algo que me preocupa de cierto modo, pero no me pone hiperpreocupado, porque la clave es cómo se van ocupando las camas".En declaraciones radiales, López subrayó que en el contexto actual que viven la Ciudad y el Conurbano bonaerense "hay que ir puerta a puerta a testear y aislar"."La medida en esta etapa es hacer lo que se hizo ahora, con el plan DetectAr. Es excelente lo que se está haciendo. Esto va a aumentar inexorablemente el número de casos, pero vas cercando al virus", señaló.Asimismo, el infectólogo se refirió a la aglomeración que se vio el pasado lunes en parques porteños ante la autorización de la actividad física al aire libre: "Es un error y no conviene".