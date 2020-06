Covid-19: Aplican en 8 provincias la donación de plasma de personas recuperadas

Los ensayos para aplicar la donación de plasma de personas recuperadas de coronavirus al tratamiento de pacientes infectadosmientras que San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz ya preparan las logísticas para implementar las donaciones.En la capital bonaerense, la extracción y procesamiento está a cargo del Instituto Provincial de Hemoterapia, con sede en La Plata, yPor eso, desde el Ministerio de Salud bonaerense insisten en que quienes se recuperaron se comuniquen con la línea gratuita para donar sangre.En el marco del Ensayo Clínico Nacional, que busca evaluar la seguridad y eficacia del plasma de pacientes recuperados en el tratamiento de coronavirus,Participaron dos donantes anotados en la convocatoria del Ministerio de Salud provincial.En Corrientes, por su parte, este lunes fue dado de alta el primer paciente con diagnóstico positivo de coronavirus que recibió tratamiento de plasma luego de que la investigación de esa terapia se comenzara a realizar en el Banco de Sangre Central de la provincia: "Se evalúa a todos los pacientes recuperados con alta médica para saber si están aptos para hacer el procedimiento de plasma convaleciente", explicó el especialista en Hemoterapia y Medicina Transfusional Gustavo Armoa, responsable de los procedimientos de plasma convaleciente en el Banco de Sangre de Corrientes.También en Jujuy se inició el trámite para participar del protocolo expandido propuesto por Nación, a través de la Dirección de Sangre y Hemoterapia dependiente del Ministerio de Salud. Así lo afirmó aIda Severich, directora del Centro Regional de Hemoterapia, el organismo que será el encargado en la provincia de la aplicación del plasma de los ex pacientes de Covid-19. No obstante, señaló que al ser una provincia que no registra circulación viral, "son muy pocas las posibilidades de poder conseguir el plasma".La titular del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud rionegrino, Celeste Gómez, explicó que a Télam queRío Negro entrará en una segunda etapa con otras provincias que han realizado todos los protocolos y empezarán a enviar plasma a Buenos Aires, pero para dosar la cantidad de anticuerpos: Si bien no es una de las provincias convocadas para enviar plasma, "ya tenemos designado el hospital de Bariloche", con los protocolos autorizados y el aparato de aféresis para extraer plasma, aclaró la funcionaria.Por otra parte, el banco de plasma para el tratamiento de pacientes con coronavirus comenzará a funcionar esta semana en Tucumán, aunque por el momento no se hicieron extracciones: "Vamos a invitar a todas las personas que fueron detectados con coronavirus a que ayuden a la ciencia y a los pacientes", señaló la ministra de Salud de la provincia, Rossana Chahla.En tanto, se preparan las logísticas para implementar las donaciones de plasma en San Luis, Mendoza, La Pampa y Santa Cruz, mientras el Ministerio de Salud de Neuquén informó a Télam que recién se está comenzando a trabajar para ver cómo será la implementación de esta técnica.En tanto, en diálogo con Télam, la médica Andrea Torresi, del Hospital Central puntano, informó que "la increíble respuesta de los donantes se dio ni bien iniciada la cuarentena por el coronavirus" y que "los 390 donantes habituales pasaron a ser más de 500"."En este momento estamos compatibilizando los protocolos. Esta semana y la otra será la parte logística y adquisición de equipamiento para comenzar a recolectar plasma en Río Gallegos, El Calafate y Caleta Olivia", dijo a Télam José Ricardo Gutiérrez, director del Centro Regional de Hemoterapia de Río Gallegos y coordinador provincial de Sangre.Por su parte, desde el Ministerio de Salud de Mendoza informaron hoy que "se está avanzando en un protocolo provincial para poder realizar la extracción" mientras la Dirección de Ciencias y Tecnología (DICyT) se reunió con profesionales de Córdoba para la implementación de la práctica, de acuerdo a los protocolos necesarios.Un paciente con coronavirus de San Juan fue tratado con plasma donado por un enfermo recuperado, pero su situación de salud sigue siendo grave: "En las últimas horas, intentaron retirarle el respirador artificial, pero la gravedad de su caso no lo permitió", informó la jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud de San Juan, Mónica Jofré.En Santiago del Estero, no están realizando extracción de plasma, dijo a Télam la responsable del Centro Provincial de Sangre, María Elena Sánchez, que agregó: "Nosotros, por el momento no tenemos las condiciones para la extracción de plasma".