Distanciamiento social: Cuántas personas por auto y cuándo exigen certificado

La nueva fase de distanciamiento social en la que ingresó la provincia de Entre Ríos, también generó un cambio en cuanto a las condiciones de circulación. Mientras regía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, sólo podían movilizarse dos personas por vehículo: El conductor y el acompañante en la parte trasera del mismo.Sin embargo, a partir de la nueva etapa, de acuerdo con lo establecido desde fábrica para el mismo, generalmente condicionado por la cantidad de cinturones de seguridad que posea,, confirmaron adesde el Ministerio de Gobierno de la provincia. De tal forma, por ejemplo, en el caso de, el decreto nacional especifica como regla general que, por lo cual hay que contemplar esto a la hora de tener en cuenta la cantidad de pasajeros: En principio, debería ir un solo cliente y sentarse en el sector trasero y "cruzado" con el chofer. Asimismo, en este casose podrá circular dentro del departamento geográfico en el cual se viva.El artículo 4º del decreto que estableció el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, salvo que posean el Certificado Único Habilitante para Circulación.Así, la posibilidad dePara dejar en claro, una familia puede movilizarse en un auto particular desde Paraná a Viale, pero no podrá hacerlo de Paraná a Santa Elena, puesto que en este segundo caso las ciudades pertenecen a distintos departamentos.Asimismo,y deberán presentarlo los entrerrianos en caso de que viajen a otros distritos.En la víspera, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, ya había aclarado que "en la etapa de distanciamiento social se puede circular, pero bajo ciertas restricciones. No se puede salir, salvo que se esté autorizado, del departamento geográfico en el cual se vive. SíSi hay dos localidades se podría ir de una a la otra", expresó.", hizo hincapié en que "tampoco se pueden realizar reuniones sociales, sobre todo si exceden las 10 personas. En esta fase tenemos que seguir manteniendo los dos metros de distancia entre las personas", indicó a