Reabren las Cataratas del lado brasileño: Video de cómo están tras las lluvias

Con restricción de horario y diversas medidas especiales de sanidad que impone la pandemia de coronavirus, las cataratas del lado brasileño podrán ser visitadas nuevamente desde este miércoles, en el aniversario de la ciudad que las alberga, Foz de Iguazú, donde ya hay varios hoteles en funcionamiento.Las cataratas fueron cerradas a los visitantes del lado brasileño el 18 de marzo pasado por parte del Ministerio del Medio Ambiente, responsable de las unidades federales de conservación, como medida de seguridad para evitar el contagio de covid-19.Ahora, el Parque Nacional do Iguaçu estará abierto de martes a domingo, de 9 a 16. La reducción horaria tiene como objetivo ajustar el servicio de visitas turísticas a las mejores prácticas de seguridad.

Medidas de prevención

Así se vieron este lunes tras las lluvias en Brasil:

Así están las Cataratas del Iguazú, hoy lunes 8 ?

Con las lluvias de este finde a la altura de Curitiba, recuperaron su caudal normal.

Ya estaban a un 70% con el aporte de lluvias del lado argentino después de una bajante histórica. .

#ParqueNacionalIguazú #Argentina Publicado por Patricia Veltri en Lunes, 8 de junio de 2020

Entradas

Lado argentino

Según informaron oficialmente a revista LUGARES los responsables de Prensa, a diario el parque será sometido a un minucioso trabajo de desinfección en todo el circuito turístico. Pero además se controlará individualmente el acceso de todas las personas con una barrera sanitaria instalada en el Centro de Visitantes.Allí los turistas serán recibidos por un equipo de empleados que verificará la temperatura del público. Después, el personal del parque guiará a todos para que pasen alcohol en gel por sus manos y luego sometan las suelas de sus calzados a una esterilla desinfectante. Finalmente, se les informará sobre el uso correcto de la máscara que deberá cubrir su nariz y boca durante todo el recorrido.Las entradas para visitar el Parque Nacional Iguazú se venderán exclusivamente online . El visitante deberá comprar el boleto y programar el día y la hora de la visita para garantizar que se evitarán las aglomeraciones y se mantendrá la distancia sanitaria. En esta primera fase de apertura habrá un cupo de 350 lugares por hora, y no estarán permitidas las visitas de escuelas, universidades ni entidades.¿Qué sucede de este lado de la maravilla natural, cara que fue vallada al público el 15 de marzo, cinco días antes de que se dispusiera la cuarentena nacional? "Somos la Concesionaria del Parque Nacional Iguazú, encargada del mantenimiento y la administración del Parque. En estos momentos el Parque Nacional se encuentra cerrado por la pandemia de COVID-19 que afecta al mundo entero", es la respuesta automática que se genera cuando el visitante intenta pedir información por mensaje privado desde la página de Facebook.Tanto en el sitio web del prestador como en sus redes se repite la leyenda: el Parque está cerrado a los visitantes " hasta nuevo aviso ", sin que aparezca fecha cierta de reapertura. Tampoco hay datos sobre qué planes sanitarios se están analizando para el momento en que las cataratas puedan volver a ser recorridas del lado argentino. Es importante recordar que esta área protegida es la más visitada del país, y supera el millón de turistas por año.Tras sobreponerse a una de las peores sequías de su historia, que las llevó a quedar con apenas un hilo de agua, las cataratas del Iguazú recuperaron casi todo su caudal en los últimos días a partir de las lluvias que se registraron en el sur de Brasil.Sin embargo, las condiciones naturales no son el único escollo que enfrentan las autoridades locales.El gobernador misionero, Oscar Herrera Ahuad, había señalado que la frontera de esa provincia con Brasil (país que está entre los más afectados del mundo por el coronavirus, con polémicas en las cifras pero en torno de los 36.000 muertos) por momentos es un "colador". Justamente la bajante histórica del río Uruguay facilita los cruces a pie, y existe temor entre los funcionarios por el tránsito turístico binacional.Es por eso que en Misiones se procura retomar la actividad, tanto en Cataratas como en hoteles y restaurantes, con viajeros regionales, en primer lugar, y posteriormente, con visitantes nacionales.Parque Nacional do Iguaçu (Brasil) . De martes a domingos, de 9 a 16.Central de Atención al visitante: contato@catarataspni.com.br WhatsApp: +55 (45) 9137-3444 . Tel: +55 (45) 3521-4400