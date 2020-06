Reconstruyeron el retrato digital de Manuel Belgrano

Manuel Belgrano era rubio, de ojos celestes. En su ojo derecho tenía una pequeña protuberancia producto de su lagrimal obstruido. Así lo vieron algunas personas que conocieron en persona al creador de la bandera nacional y así reconstruye su rostro el diseñador Ramiro Ghigliazza: leyendo lo que otros escribieron sobre los que pudieron apreciar su figura.En la semana de la Bandera Argentina, se exhibirá en el Monumento Nacional de la Bandera de Rosario, a través de un video el trabajo final que está llevando adelante: la recomposición del rostro del abogado y militar."Investigué los relatos de sus contemporáneos, tal cual hice con el retrato de San Martín, basándome en el cuadro del artista francés Francois Casimir Carbonnier", precisó sobre su trabajo. "Según los testimonios de la época recogidos por José Celedonio Balbin (comerciante que lo conoció) era rubio de ojos azules o celestes, tenía la piel muy blanca y eso me llamó mucho la atención", sostuvo.También reveló la existencia de "una fístula del ojo derecho, por una obstrucción de sus lagrimales, como un grano".Ghigliazza ya había reconstruido el año pasado los rasgos de José de San Martín. El retrato del Padre de la Patria, instalado en la Cámara de Diputados de la Nación y en el convento de San Lorenzo, recibió una distinción en el Congreso, un reconocimiento del Instituto Nacional Sanmartiniano y llegó el 19 de diciembre a manos del presidente Alberto Fernández."El de Belgrano me llevó mucho trabajo, pero valió la pena por semejante obra que hizo en nuestro país. El mayor desafío era cambiar la imagen creada por el artista francés Francois Casimir Carbonnier, que se pintó en 1815 en Londres y es el único documento que registra su rostro", detalló Ghigliazza.Para su objetivo, incorporó el testimonio de José Celedonio Balbin, un comerciante que conoció al prócer y lo describió con pelo rubio y ojos celestes."La pintura que se conoce tiene pelo y ojos más oscuros. Puede haber sido por la luz o porque se mojó el pelo antes de posar. Si bien no está certificado, el testimonio de Balbin, es muy importante", agregó.Ghigliazza consideró que su creación puede ser un atractivo para que los más pequeños estudien y se apropien de los próceres y de la historia argentina.El retrato, que llevó 40 bocetos previos para llegar al resultado final, será develado en la semana del 20 de junio (por el Día de la Bandera), en un acto que consistirá en reproducir un video en el Monumento Nacional de la Bandera, y que será difundido por la TV Pública para todo el país.