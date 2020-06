Familia no podrá anotar a su hijo con el nombre "Covid"

El pronunciamiento llegó del Registro Civil de Santa Fe a un mes y medio del nacimiento del pequeño.



Pese al interés de los padres del pequeño, finalmente el Gobierno de Santa Fe dijo que no. En la localidad de Ceres, no podrán ponerle Covid a un pequeño que llegó al mundo en plena cuarentena.



Quien justificó decisión negativa fue Luisina Giovaninni, directora del Registro Civil de la Provincia. "Es para cuidar el desarrollo emocional en la vinculación social que el día de mañana pueda tener este niño", planteó la funcionaria.



La decisión de la familia santafesina dio la vuelta el país cuando Ceres, en el departamento San Cristóbal, estaba en fase 1 ante casos de contagio en la vecina localidad santiagueña de Selva.



Ciro es el primer nombre del bebé, pero sus padres pretendían que Covid sea el segundo. "Se generó la duda por cómo puede ser visto la criatura durante su crecimiento, desarrollo y vinculación social. También es un nombre que entraña muerte, tristeza, la perdida de familiares", argumentó Giovaninni en declaraciones que reprodujo Radio Eme.



Aunque el acta de rechazo formalmente no se confeccionó, lo que hizo la directiva es adelantar la posición del Registro Civil santafesino.



La decisión de la familia del pequeño generó repudio de las autoridades del hospital Ceres donde ocurrió el nacimiento, aunque los allegados del pequeño defendieron su postura.