"La justicia nos dio vuelta la cara", dijo padre de joven asesinado hace un año

Con la entereza de un padre que no baja los brazos, con la firmeza de un reclamo de más justicia y con la memoria en alta, Luis Bentancourt recorrió parte de lo vivido durante este año.En la madrugada del 8 de junio de 2019, Genaro Gutiérrez, asesinó al joven 34 años en el barrio 338 viviendas. Por ese crimen, Gutiérrez fue condenado a la pena unificada de 18 años de prisión efectiva, computando 14 años por el crimen de Lucas Bentancourt, 1 año por la tentativa de robo de un utilitario y la revocatoria de una pena de prisión condicional de un juicio abreviado.El papá de Lucas expresó que "todos los días son muy difíciles pero hoy es aún más bravo. La verdad es que la Justicia nos dio otro revés porque esperábamos una pena ejemplar, la máxima y nos dieron vuelta la cara".Luis Bentancourt calificó que la justicia "sigue actuando muy mal porque nosotros no podemos apelar la sentencia"."Para nosotros parece que el crimen fue ayer, siempre fue una espera desde la detención, la audiencia, el juicio. Fue vivir el día a día. Todavía es una pesadilla que no se logra entender" y rememoró que Gutiérrez "cuando estaba preso, se escapó y nunca se supo si castigaron a los policías que estaban ese día. Hubo y hay gente muy responsable y otros a los que les importa muy poco la respuesta a la sociedad", cuestionó en referencia a la actuación tanto de la policía como la justicia.El crimen de Lucas movilizó a la comunidad y en las marchas se plasmó el respaldo a su familia. En ese sentido, Luis Bentancourt subrayó que "vamos a seguir en la lucha para que no olviden a Lucas, para que no quede como uno más como otros homicidios ocurridos en la ciudad"."Siempre estuvimos juntos en la familia y con los chicos. La gente que no conozco nos siguen escribiendo y dando fuerzas para seguir. Deje de ser Luis Bentancour, ahora soy el papá de Lucas", graficó sobre el reconocimiento."La sociedad nos respaldó, leemos los textos que nos escriben en Facebook. Hay gente que desde Buenos Aires se ponen en contacto siempre dándonos apoyo a la familia para seguir adelante", cerró Luis Bentancourt, el diálogo con