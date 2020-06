Videos: Depredación en el río Paraná pese a la veda y a la zona de exclusión

Desde hace unos días, circulan varios videos, sobre varias embarcaciones pescando en zonas prohibidas del rio Paraná. A sabiendas que la pesca tanto comercial como deportiva y hasta la de subsistencia no se puede realizar, porque desde la provincia de Corrientes la decisión fue la de proteger la fauna ictícola afectada por la bajante del nivel de las aguas.

Embarcaciones paraguayas

Sociedad Filman a pescadores paraguayos depredando el río Paraná en aguas argentinas

Incesante depredación

El último video que circuló y generó indignación en la sociedad fue la de una persona que grabó un video desde la costa de Ituzaingó, y en la que se ve aY se puede escuchar de manera clara el relato en el video cuando describe "miércoles 3 de junio, 3 de la tarde, mira la cantidad de pescadores que hay, y a nosotros no nos dejan pescar hasta fin de año, todos debajo de la boya, hdp estos,".No es la primera vez que ocurren episodios de estas características, varias veces filmados o con fotos que demuestran la depredación, antes y durante la cuarentena que restringió la navegación en las aguas del rio Paraná.Fuentes consultadas admitieron la situación, aunque aclararon que nada se puede hacer ya que las lanchas se hallan en aguas jurisdiccionales del vecino país. Los entendidos en el tema señalan que la única solución serían las vías diplomáticas ante las autoridades paraguayas.

Operativos

Peces muertos

Es importante aclarar, que ambas Prefecturas, las de Ituzaingó y de Ayolas realizan operativos en conjunto, para evitar la depredación en la zona conocida como la boya 63, situada a poca distancia del canal de navegación. Operativo de control combinado se realiza con el fin de dar cumplimiento a las leyes vigentes.En mayo se informó que se logró la incautación de más de mil metros de líneas de espineles que estaban ubicados en el canal de navegación, área donde está prohibida la colocación de elementos que obstaculicen la navegación.Otro dato, este sábado por la tarde varios peces aparecieron muertos en las costas de Ituzaingó. Muchos caminantes desprevenidos se toparon con esa imagen ya que muchos caminan por las playas durante el día, en vistas de que están permitidas las salidas recreativas, indicóSegún testigos presenciales que caminaron el sábado por la tarde en las playas, había un ejemplar cada 20 metros. Se pudieron ver ejemplares de armado y bogas, muertos en la zona de Rincón Santa María.Si bien no se tienen datos precisos de cuál sería el motivo de la aparición de estos peces muertos, algunos pescadores contaron a nuestro medio, que suele ocurrir que algunos peces mueren por saturación de oxigeno cuando se abren las compuertas de la represa. Yacyretá no emitió comunicado al respecto.En la tarde de este domingo, ya no había casi ejemplares en la zona de playas.