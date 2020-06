Filman a pescadores paraguayos depredando el río Paraná en aguas argentinas

Pescadores argentinos manifiestan que sus pares de Paraguay están depredando el río Paraná. Circuló un video donde un ciudadano de Ituzaingó, provincia de Corrientes filmó a unas 10 embarcaciones paraguayas que estaban pescando en aguas argentinas.El hecho quedó registrado por un pescador de Ituzaingó, que actualmente no puede pescar. Según se observa en el video, hay 10 embarcaciones que no estarían respetando la veda extraordinaria que rige actualmente en el río ParanáCabe destacar que en Misiones y en Corrientes se encuentra vigente la veda de pesca excepcional para los ríos Paraná y Uruguay. El río donde estaban pescando ilegalmente, se encuentra atravesando por una bajante histórica en los registros. Es decir, está prohibido todo tipo de actividad relacionada con la pesca, tanto deportiva, comercial y de subsistencias, publica el diarioSegún consigna el video, el horario de la pesca de los paraguayos se produce a las 15, donde también se puede observar que no hay ninguna embarcación de la Prefectura Naval Argentina para impedir la pesca ilegal."No puede ser que vayas a pescar de costa y Prefectura te salga de todos lados y, resulta que estos están en nuestra costa y nada, una vergüenza", manifestó el hombre.