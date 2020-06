Murió un hombre de neumonía: le hicieron el hisopado para descartar coronavirus

Un hombre de 44 años murió a raíz de un cuadro de neumonía en el Hospital Zonal 9 de Julio de La Paz y le realizaron el hisopado por coronavirus, cuyos resultados se podrían conocer esta tarde.El paciente "no tuvo nexo epidemiológico, no ha viajado ni ha tenido contacto con nadie", dijo a La Sexta el coordinador de Centros de Salud del departamento La Paz, Leonardo Fonseca. "Por la patología por la que falleció, encuadra dentro de lo que sería un caso sospechoso, entonces hay que hisopar por protocolo", explicó. "Van a tratar de que los análisis estén en el día", agregó.Por su parte, desde el Comité de Emergencia en Salud de La Paz se informó que "durante esta madrugada de domingo 7 de junio se recibió en el hospital un paciente de 44 años con un cuadro de insuficiencia respiratoria" y que "lamentablemente, falleció con un diagnóstico de neumonía bilateral". "Aunque el paciente no haya tenido nexo epidemiológico, se procedió a tomar una muestra para identificar covid-19, tal como lo indica el protocolo", indicaron y desearon "condolencias a la familia".