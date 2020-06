Médico del hospital de Colón advierte que habrá "muchos más casos" en la ciudad

El médico Sergio Girard, profesional de planta del Hospital San Benjamín, de Colón, y con vasta experiencia en el sector privado de la salud, se refirió a la situación creada por el reporte, el jueves, de los primeros 4 casos en esa ciudad que ahora derivó en un total de 16., Girard afirmó que "sabiendo que uno de los estudiados venía de Buenos Aires (foco principal de contagio), eran casi nulas las posibilidades de zafar", dijo y a su vez, el médico consideró que esta situación "nos cambió mucho el panorama. Es triste, estoy amargado, por el esfuerzo que habían hecho todos", lamentó.Girard insistió en la "irresponsabilidad total de uno de los casos, que vino de Buenos Aires. Uno entiende que llegue el virus por cuestiones de trabajo y lo acepta, pero esto no fue por trabajar", mencionó el médico haciendo referencia a que uno de los casos confirmados tuvo reuniones y cenas con otras personas, lo que hoy genera una complicación sumamente importante en múltiples sentidos.Trazando un paralelismo sobre la situación de estos primeros casos en nuestra ciudad, el especialista comentó: "Lo bueno es que son jóvenes y pueden tener una evolución buena. Lo preocupante es que tuvieron un montón de contactos y muchos viven con sus padres y gente más grande. Lamentablemente, vamos a tener muchos más casos porque tuvieron muchísimos contactos".Por último, tras analizar la reunión del Comité de Emergencia Sanitaria con la Municipalidad de Colón, Girard apeló a una reflexión sobre los casos confirmados y su repercusión en la comunidad; "Una irresponsabilidad. Una falta total de respeto al vecino, hay gente que perdió trabajo. Esto es muy indignante, realmente una cosa de locos juntarse a comer un asado o tomar mate, menos con adultos. No hay que echarle la culpa a la policía o Gendarmería, estos fueron adultos. Tengo un dolor muy grande; si fue por salir a laburar y arriesgarse lo entiendo, pero no en este caso, por 3 o 4 tenemos este lío".