Inicia este lunes el segundo pago del IFE: El detalle del cronograma

Economía Oficializaron el segundo pago del Ingreso Familiar de Emergencia

destinado a los sectores más afectados por el freno de la actividad económica ante la crisis del coronavirus.En el inicio de semana comenzarán a percibir el bono extraordinarioSegún señaló el organismo,De acuerdo con el calendario oficial,, tal como ocurrió hasta el momento.Aquellos que ya cobraron la primera cuota no deberán realizar "ninguna inscripción" para percibirla nuevamente, aclaró el organismo.Por su parte,"Nos propusimos que las personas que no están registradas en nuestros sistemas tengan una cuenta bancaria para que todas estén bancarizadas", indicó la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta.Para percibir ese aporte del Estado se debe ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años, tener entre 18 y 65 años y que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia, entre otros puntos.