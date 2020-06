Necochea: el bebé que nació con coronavirus está en "perfecto estado de salud"

"El bebé pesa más de 3 kilos y se encuentra en perfecto estado de salud al igual que su madre. Anoche llegó el resultado del hisopado que se le hizo y dio positivo, lo que lo convierte en el caso 29", informó el intendente de Necochea, Arturo Rojas.



El baby shower para recibir a ese niño puso en jaque a la localidad al sur de la provincia de Buenos Aires, y el nacimiento se convirtió en un caso especial de contagio de coronavirus Covid-19 porque podría haberse dado de manera vertical de madre a hijo.



La novedad del caso positivo de coronavirus en un recién nacido "no se esperaba", sentenció la secretaria de Salud de Necochea, Ruth Kalle, en declaraciones televisivas. El caso "está en etapa de investigación", agregó, para lo cual ya se envió a La Plata la placenta del niño para su análisis.

"Sabemos que en el mundo han habido pocos casos de embarazadas Covid-19 positivo. En realidad, por protocolo no correspondía el hisopado de la prueba PCR al bebé, pero el equipo del Hospital Ferreyra tomó la determinación de hacerle el test antes del contacto estrecho con su mamá", explicó la funcionaria.



Así se confirmó el caso número 29 de Covid-19 en Necochea tras 60 días sin contagios en el marco de la pandemia de coronavirus.



Madre e hijo continúan internados porque el bebé aún no tiene el alta médica, pero Kalle afirmó que tanto el padre de la criatura como el abuelo paterno del niño y una tía materna, que también está embarazada, dieron positivo por Covid-19.



Por ahora "la indicación es que la mamá y el bebé pueden estar juntos, por supuesto no en contacto con personas que no sean positivas", explicó Kalle. La mujer podrá amamantar a su hijo, pero "con barbijo y todas las precauciones" del caso.