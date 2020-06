Siete nuevos casos de Covid 19 en Entre Ríos: corresponden a departamento Colón

Detalle de casos

Los mismos son contactos estrechos de los casos confirmados de la localidad de Colón. Se encuentran en buen estado de salud y permanecen en aislamiento. De ese modo, en la provincia son 46 los casos confirmados.Desde el viernes 10 de abril hasta el 14 de abril no se presentaron casos positivos de Covid 19. El miércoles 15 se registró un caso positivo en la ciudad de Colón y el lunes 27 de abril se confirmó un caso en Paraná. El jueves 30, en tanto, se sumaron dos casos: uno en Gualeguaychú y otro en Villaguay.El sábado 2 de mayo, otros dos casos fueron confirmados: uno en Gualeguaychú y otro en Larroque. El departamento Gualeguaychú sumó el martes 5 de mayo otros dos casos, uno en la ciudad cabecera de departamento y otro en Larroque.Desde el miércoles 6 de mayo no se registraban casos de Covid 19 en la provincia. El martes 12 se tomó conocimiento de un nuevo paciente con la enfermedad. Desde el miércoles 13 de mayo no se habían registrado nuevos casos hasta el jueves 28: se trata de un paciente que está internado en la capital provincial y que se domicilia en San Benito. En tanto el sábado 30, se confirmó un nuevo caso en Chajarí, según se sabe, el paciente que se encuentra en buen estado general de salud (sin síntomas) y tiene antecedentes de viaje a Buenos Aires.En la jornada del domingo 31 no hubo nuevos casos en la provincia.En tanto, el lunes 1º de junio se confirmaron dos casos más en Entre Ríos, uno en Chajarí (departamento Federación) y otro en una localidad del departamento Uruguay. El martes 2 no se registraron casos. Este miércoles 3 de junio se presentaron dos casos más, los dos en el departamento Uruguay.Ayer jueves 4 de junio, se registraron cuatro casos, esta vez en la localidad de Colón.