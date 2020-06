COVID-19 en Colón: Fue suspendida la libre circulación en el departamento

"Paranoia e incertidumbre" en Colón

Los municipios de Villa Elisa, San José, Liebig y Colón dieron marcha atrás con la medida que había dispuesto el tránsito fluido, y acordaron suspender la libre circulación de vecinos que provienen la ciudad cabecera.Para media mañana, estaba prevista una reunión del Comité de Emergencia Sanitaria en Casa del Bicentenario de Colón, y antes del mediodía se brindaría una conferencia de prensa.El periodista dede Colón, Marcelo Erramuspe, comentó aque"Lo más preocupante es la cadena de contagio porque habrían participado de reuniones sociales que no están permitidas, un guiso en una zona rural de esta ciudad, y se presupone que el foco contagio habría dado días anteriores", explicó al indicar que "presentaron síntomas posteriores y cada uno se mantuvo en su trabajo y también fueron al gimnasio".

"Lo que más preocupa es la cantidad de personas que podría estar afectada"

Harán "operativos sorpresa" en Villa Elisa

Restringieron las actividades sociales en Pueblo Liebig

remarcó el comunicador al destacar que la comunidad se mantiene a la espera de los resultados de los hisopados que se hicieron ayer.Es que este jueves, tras conocerse los cuatro casos positivos de COVID-19 en Colón, "una paranoia" invadió a la localidad y gran cantidad de personas se presentaron en el hospital San Benjamín para hacerse el hisopado., aclaró Erramuspe.En la oportunidad, Erramuspe recordó que "a través de resoluciones municipales y con los debidos protocolos, el viernes se habían habilitado las salidas recreativas, los gimnasios hasta dos personas, las escuelas de danza, y esta semana, la gastronomía y hotelería".Y continuó: "El martes se firmó un convenio con los municipios de Liebig, San José y Villa Elisa para el libre tránsito entre estas ciudades porque hacía más de 50 días que no contábamos con casos positivos, pero lo intendentes Bastian -de San José- y Pintos -de Liebig- ya dejaron el convenio sin efecto y volvieron a los controles en los accesos a esas localidades".apuntó el periodista de Colón al comentar que "este fin de semana se habilitaban las reuniones familiares de hasta diez personas cuando ya se estaban dando reuniones sociales en varios lugares"."Hemos sido víctimas de esta situación que, seguramente, obligará a retrotraer la actividad comercial y preservarse un poco más, como era en una de las primeras fases", lamentó.. De esta manera, ya no será posible circular sin contar con el permiso correspondiente a las actividades exceptuadas del aislamiento. "Debemos ser sumamente prudentes en virtud de esta nueva situación", indicó la intendenta Susana Lambert., con el fin de evitar la circulación de personas sin las debidas autorizaciones, y dado que los caminos aledaños no pueden ser clausurados definitivamente, por existir familias y establecimientos productivos en zonas rurales.En tanto,"Estamos extremando todas las medidas de control para que quienes buscan transgredir las normas en el marco de esta emergencia sanitaria no puedan hacerlo. No obstante, como siempre destacamos, en este contexto lo más importante es la responsabilidad de cada persona en hacer las cosas bien", manifestaron.El intendente de Liebig, Julio Pintos, por su parte, convocó una reunión de carácter urgente a funcionarios públicos y agentes municipales, para llevar adelante el nuevo protocolo y medidas adoptadas que entrarán en vigencia, a raíz de los casos positivos de COVID-19 en Colón.señaló el mandatario municipal.Según se indicó, hasta el lunes, se dispuso el cierre de todas las hosterías, hospedajes, complejos de cabañas, casas de alquiler temporario, Club de Pescadores y/o cualquier otro emprendimiento comercial dedicado al turismo o alojamiento de personas no residentes en nuestro pueblo; la restricción de ingreso al casco urbano o urbanizado de Pueblo Liebig de persona no residente; suspender las salidas de esparcimiento (caminatas), el desarrollo de las actividades físicas y/o deportivas individuales referente al trote recreativo saludable y al ciclismo, la actividad de Servicio Doméstico y Atención Domiciliaria de niños, de aquellas personas provenientes o residente de la ciudad de Colón; se estableció la obligatoriedad del uso de tapa boca de toda persona que circule o transite en la vía pública o concurra a locales comerciales o entidades públicas dentro de Pueblo Liebig; y se determinó que el incumplimiento será sancionado con multa de 150 a 700 U.T. (Unidades Tributarias).