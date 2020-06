De los tres pacientes con coronavirus en San Justo, sólo uno está hospitalizado

El director del hospital Urquiza, Pablo Lombardi

Cuarentena total en San Justo

El área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, confirmó que este miércoles se registraron dos nuevos casos de coronavirus en Entre Ríos. Ambos casos corresponden al departamento Uruguay, y se trata de contactos estrechos del paciente oriundo de la localidad de San Justo identificado días atrás., afirmó en el programaqueRecordemos que este es el primer caso que se diagnosticó en la localidad de San Justo, departamento Uruguay, con Covid 19. Luego se presentaron dos casos más, contactos estrechos con este primer paciente.De ese caso que permanece hospitalizado, "sospechábamos por la clínica que presentaba y por el antecedente epidemiológico que podría ser un caso de coronavirus. Fue internado el sábado al mediodía, y desde ese momento hasta ahora, permanece hospitalizado, tiene una evolución favorable".". Agregó además que estas dos personas "están cursando la enfermedad en forma leve y por ahora, no necesitan internación en un hospital con la complejidad que tenemos en el Hospital Urquiza".Este hombre "estuvo en un Mercado de Frutas y Verduras en Escobar (provincia de Buenos Aires), el 14 de mayo. Había comenzado con síntomas, cinco y seis días antes", especificó el médico.De la misma manera y al ser consultado, afirmó que los dos últimos casos que se conocieron y que también pertenecen a la localidad de San Justo, "corresponden a la esposa del primer caso y a otro familiar".Cuando llegó a la atención médica,Eso motivó los diagnósticos y el tratamiento y la internación del hombre".y antes de tener la confirmación de coronavirus, con la sospecha de que sea un cuadro respiratorio bacteriano, se le dio un tratamiento de lo que se usan habitualmente. No recibió ningún tratamiento particular para la enfermedad de base".Lombardi apuntó que "en conjunto con el trabajo realizado con Epidemiología de la provincia, con el desarrollado con la municipalidad de San Justo, con la municipalidad de Concepción del Uruguay, con los agentes sanitarios, desde el sábado hasta hoy hubo un seguimiento riguroso de los posibles contactos estrechos que pudo tener cada uno de estos pacientes y se han implementado medidas de aislamiento preventivo, obligatorio, en la mayoría de los casos domiciliario, y se han implementado otras medidas importantes.La Municipalidad de Villa San Justo (departamento Uruguay) decidió dar marcha atrás con las flexibilizaciones y volver a la Fase 1 del aislamiento social, preventivo y obligatorio. La situación se da luego de que se confirmaran tres casos de coronavirus en la ciudad."Hemos decidido volver a la Fase 1, es decir, a la cuarentena total", sostuvo el intendente Fernando Viganoni y remarcó: "A partir de la fecha, el pueblo se encuentra en cuarentena obligatoria y sumamente estricta para evitar la propagación del virus", resaltó en su informe.