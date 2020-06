Catamarca: por problemas de Internet, rindió en la parada de colectivos

Franco Alberto Mayco es un joven estudiante universitario que cursa la carrera de Ingeniería Agronómica en la facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Catamarca. Vive en la localidad de Colonia del Valle en Capayán, que es una zona de bastante inestabilidad de la conectividad de Internet y por eso el mejor lugar que halló para poder rendir un examen fue en la parada de colectivos.



"La experiencia fue muy buena y me complace mucho que hayan puesto esta forma de tomar exámenes, yo utilizo la plataforma de la Facultad para descargar los archivos o apuntes", reveló el estudiante de Catamarca respecto a la nueva modalidad por la cuarentena por el coronavirus.



De acuerdo con lo que reveló Vía País, los profesores se asombraron al ver que el estudiante se hallaba listo para rendir desde la garita de la localidad de Catamarca. No obstante, esto no fue un obstáculo y logró manifestar todo su conocimiento en la evaluación de Química Analítica, que aprobó con un ocho.



"Se me dificulta mucho, la señal es muy inconsistente dentro de mi casa, a veces tengo señal y otras se corta", indicó el joven de Catamarca respecto a la complicación que se hizo más evidente por la cuarentena por el coronavirus y agregó:



"Para tener una buena señal hay que salir a la vereda. Pero mi objetivo es recibirme y todo tiene su sacrificio".



Al respecto, Mayco fue consultado sobre las becas de Conectividad que la Universidad Nacional de Catamarca otorga a sus estudiantes e indicó al respecto: "No lo vi necesario, tengo abono mensual y hay chicos que de verdad necesitan incluso más que yo".



"Los próximos exámenes también serán todo un desafío por el tema de conectividad pero lo lograré resolver", confió el estudiante de Catamarca.