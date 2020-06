En qué consiste la etapa de distanciamiento social obligatorio

El presidente Alberto Fernández anunció la prórroga del aislamiento obligatorio hasta el 28 de junio, en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), Chaco, Córdoba y Trelew, mientras que en gran parte del interior del país entrará en una nueva fase de distanciamiento social, donde las reaperturas serán mayores debido a la poca cantidad de casos que se registran.



"El 90% de los casos hoy están en el AMBA, mientras que en 18 provincias no hay circulación del virus. Hoy vamos a hacer una diferenciación y vamos a sostener el aislamiento social obligatorio en todos los lugres donde haya circulación comunitaria del virus. Allí, la situación va a seguir igual que ahora y cualquier esquema de apertura se va tener que hacer con todos los cuidados", indicó el Presidente.



En ese sentido, Fernández hizo una distinción en cuanto a la nueva fase de distanciamiento social que entrará en vigencia en el resto del país siempre y cuando cada lugar posea un sistema de salud adecuado para atender la pandemia y por supuesto que no haya transmisión comunitaria.



En tal caso, en la nueva fase del "Distanciamiento social obligarorio" las personas podrán "circular, trabajar, y realizar sus actividades", siempre que se guarde una distancia de dos metros. Para ello, el Presidente explicó que no se podrán reunir más de 10 personas y en los casos de eventos en espacios públicos o privados no se podrán superar las 20 personas.



"Las actividades que reabren deben garantizar el distanciamiento social. Seguimos recomendando tapabocas, alcohol, ventilación en los ambientes y desinfección en superficies. Y en los lugares cerrados no podrán reunirse más de 10 personas cumpliendo el distanciamiento y nunca superando el 50 por ciento de ocupación", expresó.



"Están prohibidos los eventos públicos y privados, cines, teatros, clubes, centros culturales, transporte publico de pasajeros interurbanos salvo para el caso de trabajadores esenciales, y la actividad turística", sostuvo.



En cambio, recordó: "El aislamiento social obligatorio indica que cada persona se queda en su domicilio y sale para hacer compras básicas y trabajos esenciales, exceptuados".