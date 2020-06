Donan bolsas de papel a cambio de alimentos para los comedores

Video: Donan bolsas de papel a cambio de alimentos para comedores

InfoPan, es un emprendimiento que está destinado a donar bolsas de papel a cambio de alimentos para los comedores.



"Es un emprendimiento de triple impacto, que por un lado tiene la parte económica, pero que por otro lado tiene la parte social y ambiental en la ciudad", expresó a Elonce TV Julián Bulay, impulsor de InfoPan en Entre Ríos.



"Estamos en Concepción del Uruguay, y repartirnos a diez panaderías de la ciudad bolsas y a cambio ellos nos dan los excedentes de la producción o mercadería para donarlos a los comedores", contó.



Y agregó que "comenzamos en octubre del 2019 con un solo comedor y hoy en día estamos colaborando con tres".



Sobre los resultados positivos que tuvo el emprendimiento, dijo que "tenemos dos objetivos, uno es el reemplazo de las bolsas de plástico por ecológicas, por otro lado es la ayuda a la comedores infantiles de la ciudad".



En ese sentido, mencionó que "las producción de las bolsas las hacemos cada cuatro meses, y hoy en día con dos producciones, ya hemos logrado reemplazar casi 54.000 bolsas".



"Hay que destacar que con la cuarentena, hubo un cambio en la demanda de las panaderías, por lo que hubo menos consumo y se entregaron menos bolsas, pero abarcamos a más productos, porque nosotros embolsamos productos secos, así no dañan el envoltorio, ni la imagen", explicó.



"Este mes decidimos llevarlo a las facturas, que por ahí podían dañar la bolsa por lo dulce. Pero en este mes ya llevamos la misma cantidad de bolsas entregadas en los primeros tres meses de la producción", indicó.



Sobre las bolsas dañadas, dijo que "en ese sentido no pueden ser reutilizables. No es un envoltorio que se puede reutilizar toda la vida, pero si una tres o cuatro veces, y eso hace que tres o cuatro bolsas de plásticos dejen de estar en el ambiente".



"Las empresas que colaboran con nosotros, son destacadas como socialmente responsables y amigables con el ambiente. Gracias a ellos podemos sostener este emprendimiento de entregar de bolsas de papel gratuitas" indicó.



Al finalizar, dijo que "InfoPan es una franquicia que surgió en Buenos Aires, yo la tengo en Concepción del Uruguay y Colón. Para aquellos que estén interesados, en el emprendimiento se pueden comunicar con InfoPan".