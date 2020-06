Córdoba analiza un regreso a clases con no más de 15 alumnos por aula

Menos alumnos por curso, limpieza permanente, uso de cubrebocas dentro del aula para los adolescentes, recreos escalonados y traslados seguros. Esas son algunas de las recomendaciones que propone en un documento el Ministerio de Educación de Córdoba para la reapertura de las escuelas en esa provincia, aún sin fecha confirmada.



El informe es un catálogo con orientaciones sobre los preparativos para el retorno y contiene una especie de protocolo de actuación para el ingreso y el egreso de los alumnos, la desinfección o el uso del comedor, entre otras cosas.



El regreso será escalonado, progresivo y rotativo. Las aulas no deberán tener más de 10 alumnos en el nivel inicial, y entre 10 y 15 en primario y en secundario; los bancos estarán ubicados a 1,8 metros de distancia uno de otro, y se desaconseja el uso de mochilas. Todos los alumnos deberán ingresar y salir de la escuela con tapabocas, pero adentro del aula sólo lo utilizarán los estudiantes secundarios.



El documento "Recomendaciones integrales para el cuidado de la salud ante la reapertura de centros educativos" puede descargarse del Catálogo del Centro de Documentación e Información Educativa en la página de la Subsecretaría de Planeamiento, Evaluación y Modernización (https://cendie-catalogo.cba.gov.ar/), del Ministerio de Educación.



El documento se presenta como una guía, elaborada sobre la base de referencias nacionales e internacionales y de consultas con expertos.



Educación no confirmó si el documento es parte del protocolo que entregará al Centro de Operaciones de Emergencias (COE). Voceros de la cartera que dirige Walter Grahovac aseguraron que se sigue trabajando en eso y que esta guía es un documento de trabajo que aún está vivo. Limpieza e higiene

El informe indica que antes de la reapertura, las escuelas deberán asegurar condiciones básicas de infraestructura, garantizar agua segura para el consumo y el lavado de manos, y proveer jabón líquido, toallas descartables y alcohol en gel, o bien dispenser con solución de alcohol al 70 por ciento para áreas de ingreso, aulas, comedor y otras salas. También, disponer de lavandina para el aseo de superficies.



Los establecimientos deberán verificar el estado y la limpieza de los tanques de agua o cisternas, así como evaluar la calidad bacteriológica y fisicoquímica del agua.



Además, estarán obligadas a higienizar y a desinfectar reiteradamente las áreas; en especial, baños, cocina, comedores y aulas. Cada dos horas tendrán que limpiar picaportes, barandas, mesas de trabajo, sanitarios e instalaciones de agua. Traslados a la escuela

La guía da pautas de actuación detalladas, desde el momento en que alumnos, docentes y el resto del personal salen desde sus domicilios hasta que llegan a la escuela.



Los estudiantes pueden arribar y retirarse del colegio acompañados de un adulto que, en lo posible, no sea mayor de 60 años ni esté inmunodeprimido o bajo tratamiento oncológico. Deben usar cubrebocas desde su casa hasta la escuela.



Con respecto al traslado, se recomienda no utilizar transporte público; pero si ello fuera imprescindible, se deben extremar las medidas de cuidado, al igual que si se utiliza el transporte escolar.



Toda persona que ingresa a la escuela debe estar sana y sin fiebre u otros síntomas. Será indispensable presentar el carné de vacunación para evitar la concomitancia con otras enfermedades.



En el caso de que algún miembro de la familia haya sido diagnosticado con Covid-19, los adultos tienen la obligación de comunicarlo a la escuela.



Si la autoridad educativa advierte un caso positivo, deberá suspender las actividades, desinfectar las instalaciones e informar a la autoridad sanitaria los nombres y las direcciones de todas las personas que asistieron al establecimiento ese día. Piden monitorear el ausentismo para determinar si se debe a sospecha de coronavirus. Entrada y salida

Toda persona que ingrese a la escuela deberá hacerlo con las manos lavadas y con la ropa limpia. Antes de ingresar, se deberá rociar el calzado con alcohol diluido o limpiar la suela en un paño empapado en agua con lavandina.



Se insta, además, a que los estudiantes no lleven mochila. En caso de ser necesario, transportar los elementos mínimos e higienizar el bolso con alcohol diluido antes, durante y después de la jornada.



También deberá usar cubreboca o barbijo al ingreso y la salida, y evitar aglomeraciones. Para ello, será necesario adecuar los horarios de manera escalonada. El personal escolar deberá supervisar el distanciamiento social (no menor a 1,80 metros), y en el interior se deberá disponer de señalética que permita ordenar la circulación por pasillos. Los chicos deberán lavarse las manos cada vez que entren al aula. El aula y el recreo

La fecha de retorno a clases, que fueron suspendidas el 15 de marzo, no está definida, aunque se estima que sería después de las vacaciones de invierno. El documento indica que será de manera paulatina, progresiva y rotativa, según el nivel y la modalidad.



Los momentos de ingreso al aula serán en forma escalonada, para evitar la aglomeración. Los bancos se dispondrán con un distanciamiento de 1,8 metros, ubicados en semicírculo o apoyados a las paredes. Se sugiere utilizar espacios disponibles del establecimiento y conformar grupos de 10 niños por aula en nivel inicial, y de 10 a 15 niños en primario y en secundaria.



El uso de cubreboca o de barbijo no es recomendable para chicos de jardín y de primario, pero sí para el secundario, siempre manteniendo el distanciamiento social. La institución podrá disponer de máscaras faciales para el personal docente, que debe usar junto con el barbijo.



Los recreos serán por curso o sección, manteniendo la distancia de casi dos metros. Se recomienda que los estudiantes asistan con sus meriendas desde el hogar y se propone no habilitar cantinas. (La Voz)