Nuevo influencer: Comparte tareas que realiza para la escuela en redes sociales

Hoy pan casero.... tarea seño Rebeca taller de panadería. Publicado por Sonia Herrlein Ulison Hercar en Miércoles, 3 de junio de 2020

Ulises, es un joven que asiste a la Escuela de Educación Integral Nº 1 Zulema Embon. Las recetas de cocina que le envía la institución las comenzó a subir a las redes sociales, cosechando muchas repercusiones."Estuve haciendo un pan casero, donde uní la harina, la sal, todo. Extraño mucho la escuela pero acompaño a mi abuela Linda", contó aUlises Herrlein."Hace tres año que voy a la escuela y lo que más me gusta es la panadería y trabajar con la madera" mencionó.En tanto Sonia, la mamá, dijo que "las tareas en estos tiempo demandan tiempo, pero los docentes mandan los deberes con amor y cariño. Ulises demanda de más tiempo y realiza recetas extras, como le gusta el taller de pastelería, le anexan recetas de tortas y pastelerías"."Los alumnos tienen una relación muy abierta y fluida, con los maestros porque están en continuo contacto. Los docentes han detectado que los chicos extrañan mucho la escuela y se extrañan entre ellos", expresó.Sobre las repercusiones que tienen los videos de Ulises, mencionó que "familiares y amigos lo apoyan mucho y eso lo alentó a que él pueda seguir. Hoy tenían que hacer un pan casero para la escuela".Y agregó: "Los videos los pueden ver en mi Facebook Sonia Herrlein y ahí volcamos los contenidos. A Ulises no le gusta mucho esa red social, y se divierte más a través de mi perfil"."Le encantan las cámaras, lo social y algo muy característico de él, es que si no le dan un lugar, se lo hace", finalizó.