En la tarde de este miércoles, el intendente Oliva indicó a LT 11 que analizan diferentes medidas a implementar en los próximos días. Entre ellas sería el uso obligatorio del tapabocas o barbijo y cortar el acceso norte a Concepción del Uruguay.



Oliva sugirió que la utilización del barbijo es una medida más de prevención, siendo la principal el adecuado lavado de manos y el respeto del aislamiento social.



Por último, Oliva expresó que "no tenemos pacientes con Covid 19 en Concepción del Uruguay, tenemos la probabilidad que esto surja sí, pero si esto nos enseña a que cada uno tome dos metros de distancia, y el que no tiene que salir no sale, no puede pasar nada".



