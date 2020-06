Hernandarias habilitó la pesca desde la costa y paseos en auto

En el marco de la flexibilización de la cuarentena, la localidad de Hernandarias, ubicada a 90 km de la capital entrerriana, es una de las primeras ciudades entrerrianas en habilitar la pesca, la cual deberá hacerse únicamente desde la costa. También se permiten los paseos en automóvil por la zona costera.



En diálogo con Elonce TV, el intendente Carlos Lencina, aclaró que "no están habilitados ni churrasqueras ni todo lo que tiene que ver con los servicios que brinda la Municipalidad en la zona del camping. Hernandarias es una comunidad costera donde las personas habitualmente van a la costa a pescar como esparcimiento y después tenemos los pescadores artesanales a los cuales les dimos un permiso para seguir trabajando y cerramos el ingreso desde la barranca".



El Jefe Comunal dio cuenta que "mucha gente nos pidió como parte de estas salidas recreativas, poder tirar una caña en la zona de la costa y nos pareció que era algo que se podía hacer, con su grupo conviviente hasta tres personas, a una determinada distancia y controlado por Prefectura y personal de la comuna".



"No están permitidas las actividades náuticas, no se puede ir con una lancha a pescar, ni nada por el estilo; es lo que tiene que ver con la costa", reafirmó.



Asimismo, el Intendente anunció que quedaron permitidos los paseos en automóvil hasta la zona del camping, "dar una vuelta sin descender del vehículo. No se pueden realizar aglomeraciones, tampoco utilizar el parque".



El horario establecido para la realización de estas actividades es diurno, "desde la salida hasta la entrada del sol".



Demás está aclarar que esta habilitación es únicamente para los residentes en la localidad, de ninguna manera se puede ir hasta el lugar para pescar. "Hay controles de ingreso que están funcionando muy bien las 24 horas y se trabaja de manera armónica con la Policía, Bomberos y Prefectura", dijo finalmente Lencina. Elonce.com