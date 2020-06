Noche de furia: No encontró al marido en el bar y provocó daños por $1 millón

Una noche de locura se vivió el pasado sábado en un pub de la calle Recalde, en la ciudad de Catamarca.Una mujer ingresó al lugar en busca de su marido y, al no encontrarlo, destruyó todo lo que encontró a su alcance.En imágenes que fueron difundidas por diversos medios locales, se puede ver cómo arrasó con botellas de vidrio, luces y hasta una consola de sonido que está valuada en más de $200 mil. El total de los destrozos ascendería a más de un millón de pesos."Fue a buscarlo a su marido. Él no se encontraba ahí y no entiendo cuál fue el motivo que la llevó a perjudicarme en el sentido de haber roto lo que rompió. Estaba sacada, propinaba amenazas", contó a Cadena 3 Javier Palacios, dueño del local.La mujer fue denunciada aunque aún no ha sido detenida por el momento.