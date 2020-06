COVID-19 en Entre Ríos: Duplicaron testeos diarios por últimos casos positivos

Retrotraerán actividades habilitadas

a los últimos dos casos registrados en las localidades de Chajarí y Villa San Justo, y brindó detalles de las medidas tomadas en torno a los mismos., quien viaja diariamente a la provincia de Buenos Aires", explicó Garcilazo al destacar que "los dos últimos casos están relacionados a contactos estrechos y el otro (el detectado el sábado) a viajes a provincia de Buenos Aires por el transporte de alimentos".En relación a los contactos estrechos de los pacientes con COVID-19, el funcionario explicó que "hay personas que están en aislamiento para ver su evolución, si presentan síntomas, porque de presentarlos hay que detectar el virus en esas personas".Según adelantó Garcilazo,, donde se registró el último caso del departamento Uruguay, junto al intendente Leonardo Cergneux y el COES. "En estos días se dejaron muchas actividades comerciales para llevar adelante y se definió evitar el ingreso y salida, por lo menos, temporalmente, hasta que tengamos claro cuál es la situación epidemiológica de esa localidad", anunció Garcilazo.Comunicó, además, que miembros del COES estuvieron ayer enpara evaluar cuál era la situación general. "Tras un diálogo con el intendente Pedro Galimbertiy se evalúa, de acuerdo a cómo evolucionen los casos, la posibilidad de retrotraer algunas actividades en esa ciudad", explicó.sentenció en comunicación con

"El aislamiento, la vigilancia epidemiológica, los controles, la responsabilidad individual y el mantenimiento de la enfermedad son los factores que nos permitirán controlar la enfermedad"

Testeos diarios

Sobre la epidemia de dengue

En la oportunidad, refirió que "en las localidades que tienen contacto con zonas donde hay mayor circunvalación, además de los controles policiales, se agregarán controles sanitarios, que no tienen una gran efectividad en el control de la enfermedad, como sí lo pueden tener el aislamiento y la vigilancia epidemiológica".Fue en ese sentido que Garcilazo apeló a "la responsabilidad de quienes viajan para que, al regreso, no rompan la cuarentena". Ya que según explicó,aclaró.al explicar que los mismos "dependen de los casos sospechosos". En lo que va de la cuarentena, Epidemiologia estudió a aproximadamente 1200 personas que ingresaron al protocolo como casos sospechosos."A mayor apertura (de la cuarentena) mayor riesgo y mayores probabilidades de circulación del virus", indicó al bregar por un "equilibrio porque no se puede avanzar rápidamente a sacar la cuarentena y quedar sin ninguna medida de control". "Se avanza progresivamente mientras se evalúa la situación, en la provincia y las provincias vecinas", destacó.En referencia a los reportes epidemiológicos, el funcionario provincial indicó que "todos los días se notifican los casos sospechosos que ingresan a estudio, y en relación a aquellos casos que den positivo, cuál es la situación epidemiológica y si eso modifica las actividades en los lugares en los que fueron detectados esos casos".Según informó,Garcilazo confirmó que durante la epidemia de dengue que se registró en Entre Ríos "Los números de casos disminuyeron muchísimo en las últimas semanas y se registran uno o dos casos confirmados por semana en el último mes", anunció al aclarar que ésta es la época estacional "tras el pico que se registró este año -fines de marzo a principios de mayo- cuando llegamos a tener hasta 100 casos confirmados por semana"., mencionó.