La alegría de un niño con parálisis cerebral al recibir una bici terapéutica

Y al final llegó el gran día !!!! La felicidad llegó para toda la familia ... LA ERNIBIKE PARA ALEJO ? xq no solo es una comodidad para él y sus padres sino tmb un importante modo de rehabilitación para Alejo . Gracias a Dios y a todos los que hicieron esto posible que Dios los bendiga y les multiplique. Lisandro Enrico, Silvia Ciancio, María Isabel Bosco, a nuestra asistente social María Maria Broglia, la comisión comunal y Jaime Querol infintas gracias a todos !!!!! Publicado por Eli Chazzareta en Lunes, 1 de junio de 2020

Desde antes que empezara la pandemia, una familia de la localidad santafesina de Elortondo esperaba la llegada al pueblo de una bici desde Tucumán. Pero no era un rodado cualquiera, se trata de una ErniBike , un medio de transporte pensado para la rehabilitación de personas con discapacidad.Finalmente en el mediodía del pasado lunes, Alejo, el protagonista de esta historia, y su papá Pablo, recibieron la bicicleta que esperaron durante mucho tiempo.En sus primeros meses de vida se enfermó, Alejo se enfermó y su cerebro quedó paralizado. Hoy con 11 años, puede contar con este medio para mejorar su calidad de vida.La buena noticia alegró a todos en la localidad santafesina ubicada a la vera de la ruta provincial 90, ya que se conoce el sacrificio y la dedicación de la familia de Alejo."Y al final llegó el gran día. La felicidad llegó para toda la familia. La ErniBike para Alejo. Porque no sólo es una comodidad para él y sus padres, sino también un importante modo de rehabilitación. Gracias a Dios y a todos los que hicieron esto posible. Que Dios los bendiga y les multiplique", afirmó un familiar de Alejo.

La Ernibike

La Ernibike es un invento que promueve la inclusión de las personas con discapacidad, sobre todo en el ámbito de la parálisis cerebral o cualquier discapacidad motora, considerándose una bicicleta terapéutica, que hace posible la recreación y mejoras en sus ejercicios diarios y transporte.También puede desacoplarse la silla que lleva en la parte delantera, con el fin de poder movilizar a la persona más allá de donde puede entrar la bicicleta.Su creador es Diego Blas, un joven ingeniero industrial de Yerba Buena, en la provincia de Tucumán. "Hice una bicicleta para rehabilitar, transportar y generar felicidad en personas y familias con alguna discapacidad motriz o cerebral", afirmó en momentos de presentar años atrás la Ernibike."Logramos que personas que no pueden mover sus piernas puedan disfrutar de un paseo en bicicleta pedaleando. Una rehabilitación dentro de un momento lleno de alegría y emociones. Todas las personas que usan Ernibike disfrutan muchísimo y hace que nosotros también disfrutemos día a día de este proyecto", destacó.Blas se inspiró en el caso de Ernesto Aráoz, un adolescente que sufre la enfermedad desde que nació. Su familia, ante la dificultad de transportarlo, acudió a Diego para intentar esbozar una solución. Manipular una silla postural es muy dificultoso: es casi imposible subirla a un colectivo y los taxis muchas veces no tienen lugar para llevarla, ya que no es plegable."El desafío era doble: crear algo para movilizar a Ernesto y que, a su vez le permitiera ejercitarse; entrevisté a muchos médicos y terapeutas para crear este rodado que utiliza los pedales traseros para impulsar el vehículo y los delanteros se mueven solos, a un ritmo más lento, ayudando a la rehabilitación, y si es necesario pueden desacoplarse", indicó cuando salió a la luz el proyecto.La bici, está pensada para dos personas: el paciente se ubica en la silla delantera, acondicionada con arneses para mayor seguridad, y un adulto pedalea en el asiento tradicional. Al pedalear, se mueven los dos pares de pedales, estimulando la motricidad y el bienestar emocional no solo de quien padece PC, sino también de quien lo transporta.